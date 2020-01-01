وكيل الصحة بالشرقية: واقعة استلام جثمان بالخطأ ودفنه محل تحقيق

السبت 18/يوليه/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الأجهزة المعنية تلقت بلاغًا بوجود جثة بالقرب من السكة الحديد بطريق الزقازيق أبو حماد، وعليه تم اتباع الإجراءات القانونية ووضع الجثمان فى المشرحة، وتابع:"الجثة لم يكن بها إصابات ظاهرة ولكنها مجهولة ".

وأضاف " مسعود"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجثة المجهولة ننتظر حتى يظهر من يؤكد أنها لهم، ويثبتوا ذلك، مشيرًا إلى أن الشاب الذى تم العثور عليه بعد استلام جثه ودفنها على اعتبار أنه شقيقهم، أمر لا يعنى المستشفى، وتابع:"الأهالى جابوا ما يثبت أنه شقيقهم ودور المستشفى أن تجعل الأهل يعاينون الجثمان للتأكد من أنه ينتمى لهم..وهو ما تم بالفعل ولكن شهادة الوفاة تصدر بعد تحقيق النيابة..المستشفى ليس لها أى دور".

ولفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن هناك خطأ صدر من الأهالى الذين استلموا الجثمان، نظرًا لأن شقيقهم كان يختفى لعدة أيام فمن الممكن أن يحدث لديهم لبس فى الوزن أو شكل شقيقهم، وتابع:"النيابة وجهت الطب الشرعى بأخذ عينة من الجثمان الذى تم دفنه..وهذه الواقعة لم تحدث قبل ذلك".


هذا وعثر أهالى كفر الحصر في الشرقية، على شخص فى العقد الرابع من العمر، يعانى من مرض نفسى، وسبق أن تم دفنه منذ 4 أشهر ونصف، وبالأمس عثر عليه أحد شباب القرية داخل مقابر القرية، وقام بتسليمه لأسرته.

وبالتواصل مع محمد محمود مرسي من أبناء قرية كفر الحصر، قال: القصة بدأت فى تمام الساعة الثانية من صباح اليوم، بعثور عدد من شباب القرية داخل المقابر على " محمد م ال ال" 46 سنة، وشهرته " محمد الجمال" مدرس، وكان بيعانى منذ 4 سنوات من مرض نفسي، ومتزوج وعنده أبناء، وتم الاتصال بي من قبل الشباب فأبلغنا الأجهزة الأمنية.

وتابع أن المدرس من أبناء قرية كفر الحصر، وكان شخصا طبيعيا، إلى أن تعرض منذ 4 سنوات لمرض نفسى، وكان معروف عنه الغياب عن المنزل لمدة شهر والعودة مرة ثانية، إلى أن خرج ولم يعد واختفى في شهر يناير 2020، منذ 7 شهور ونصف، وكانت أسرته فى رحلة بحث عنه إلى أن تلقت الأسرة اتصالا من أحد الأقارب يعمل بمستشفى الأحرار، بوصول شخص متوفى مجهول الهوية، فأسرعوا إلى المستشفى للتعرف عليه، وشاهدوا جثته داخل المشرحة، وكان ذا شعر طويل وملامحه متشابهة مع ملامح نجلهم مع تغيير بسيط، جعل إحدى شقيقاته تشك أنه ليس هو، فيما أجمع باقى أفراد الأسرة أنه هو نجلهم المتوفى، وتم أخذ عينة من قبل الطب الشرعى من أحد أشقائه ولكن نتيجتها لم تظهر حتى الآن، وتم استلام جثته وإنهاء إجراءت التصريح بالدفن فى 21 مارس، إلى أن شاهده أحد أهالى القرية أمس، يتجول فى القرية، وقام أحد الشباب بتتبعه حتى وجده يتجه نحو المقابر للنوم فيها، فاتصل بعدد من الشباب وتم التحفظ عليه، وإخطار الأجهزة الأمنية.

وتابع" محمد محمود مرسى" أنه تم التوجه بالمدرس برفقة شقيقه إلى مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

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