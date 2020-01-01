"جمعية البر بجدة" تدشن أربعة مشروعات موسمية في إطار تنمية المجتمع

السبت 18/يوليه/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر

دشنت جمعية البر بجدة أربعة مشروعات موسمية في إطار تنمية المجتمع ضمن حملة «تحرَّ الأجر في الأيام العشر» والتي تهدف من خلالها لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة والأرامل والأيتام وذلك خلال موسم الحج.

 

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية خلف بن هوصان العتيبي أن المشروعات الأربعة يأتي في مقدمتها مشروع "الأضاحي" الذي يستفيد منه خلال الموسم الآلاف ضمن برامج كفالة الأسر والأيتام الذين ترعاهم الجمعية بمدينة جدة، وتتكفل بسد حاجتهم من المتطلبات الضرورية والأساسية لحياة كريمة، في حين يختص المشروع الثاني بـ"عيدية يتيم" لأبناء وبنات الجمعية في دور الضيافة والإيواء لرسم البسمة على وجوههم، وخلق أجواء الفرح والسرور خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، كذلك مشروع "كسوة العيد" الذي يتشارك فيه الأيتام والأسر الفقيرة من خلال توفير ملابس جديدة تناسب أذواقهم وتلمس قلوبهم من جهة، وتحول دون سؤالهم حفظاً لكرامتهم وإنسانيتهم .

 

وأضاف العتيبي أن المشروع الرابع الذي دُشن استعداداً لموسم الحج هو "الإعانات الغذائية" والذي يوازي المشاريع الأخرى في أهميته ، حيث لا يكمل الفرح خلال هذه الأيام المباركة دون وجود المؤونة والغذاء الكافي لأفراد الأسرة، داعياً الجميع في هذا الوطن المعطاء من مؤسسات وأفراد ورجال أعمال إلى المساهمة لدعم المشاريع الأربعة.

 

ونوه نائب رئيس مجلس الإدارة بأن جمعية البر بجدة بدأت باستقبال مساهمات الداعمين لتكون في أتم الاستعداد خلال الموسم، لإيصال الاحتياجات والمستلزمات كافة والأضاحي لمستحقيها من المسجلين لدى الجمعية.

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