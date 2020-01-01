أحمد الشيخ
كتب
أحمد الشيخ

أحمد الشيخ يكتب: البورصة المصرية.. إلى أين؟

السبت 18/يوليه/2020 - 10:47 م



البورصة المصرية.. إلى أين؟ سؤال يطرح نفسه بقوة على الساحة الاقتصادية فى مصر وسط صمت من المسئولين عن قيادة البورصة المصرية وغياب لرؤية واضحة لاتجاهات السوق منذ أزمة كورونا.

 

جاءت المبادرات خلال الأزمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة التى دعمت البورصة لفترة فتجاوزت جزء كبير من الأزمة ولكن ظل صمت قيادات البورصة مطبقاً حتى الآن وسط سيل من الاخبار السلبية والإيجابية التي تلاعبت بالسوق تارة لأعلى وتارة لأسفل فى تذبذب غير منطقى فى معظمه وفقاً للمحللين، تعاظم هذا التذبذب في الأيام الأخيرة حتى كاد يعصف بمكتسبات حققها السوق خلال الفترة الماضية دون سبب محدد وغياب تام للشفافية والمصارحة.

 

صغار المستثمرين فى مهب الريح

 

في بداية مارس الماضي أطلقت البورصة المصرية حملة إعلانية لجذب صغار المستثمرين من الأفراد المصريين للاستثمار فى البورصة تحت عنوان "معاك سهم تبقى شريك"، واستطاعت تلك الحملة جذب رؤوس أموال صغيرة للبورصة من آلاف المصريين الذين يثقون في البورصة المصرية، أو ما حاولت الحملة ترويجه بشكل كبير وتركيزها المفرط على صغار المستثمرين، ولكن مع بداية الأزمة لم نجد أى رد فعل حقيقي لشرح الأمور لهؤلاء المستثمرين المبتدئين، بل تركته لمجموعة من السماسرة أو جروبات الفيسبوك، ثم جاءت المبادرات الحكومية لتدعم ثقة المستثمرين بالفعل أفراد ومؤسسات، ولكن لم نلمس تحرك فعلى من إدارة البورصة لتوضيح الرؤية المستقبلية للسوق أو حث المؤسسات الكبرى لضخ استثمارات جديدة فى القطاعات المختلفة، كما فعلت الصيم وقت الازمة وقامت بشراء أسهم الأفراد والمؤسسات الأجنبية التى غادرت السوق.

 وبم نرى تصريحات من رئيس البورصة بين وقت واخر توضح أثر الأزمات المتلاحقة على السوق لتفنيد الكثير من الاقاويل أو الأخبار أو المعلومات المغلوطة أو الشائعات بشكل احترافى سواء مباشر أو غير مباشر، يدعم المستثمر الصغير الذي تم توريطه فعلياً.

 

 

الميكر والأخبار المضللة تتحكم فى السوق

 

تركت إدارة البورصة الساحة لمجموعة من الأفراد الذين بدءوا فى التحكم فى مجموعة من الأسهم ذات التداول المحدود للتحكم فى السوق وترويج الأكاذيب حول الأسهم وجذب المستثمر المبتدئ للشراء فى أسهم غير منطقية حققت أرباح خيالية دون أسباب جوهرية وسط صمت مطبق لا مبرر له، ولا يدفع ثمنه سوى صغار المستثمرين من الأفراد الذين وثقوا فى البورصة المصرية كوعاء للاستثمار.

 

سيرد أحدهم ويقول أن البورصة روجت إلى أن الاستثمار فى الأسهم طويل الأجل ولكن هل استطاعت نقل هذا الفكر لشركات تداول الأوراق المالية، هل تم التنسيق معهم هل تم توحيد الرؤى أم أن كلاً يعمل على هواه وينفذ ما يراه ويعبث بأحلام أناس أرادوا وضع أموالهم فى وعاء استثمارى جيد.

 

هل أوضحت البورصة مخاطر الاستثمار فى الأوراق المالية كما أوضحت المزايا خلال حملتها الإعلانية الكوميدية التى لعبت بها على مشاعر ملايين المصريين، الإجابة (لا) لم تفعل ولماذا لأن الهدف كان جذب رؤوس أموال ورفع أرقام التداول دون دراسة فعلية للمخاطر التى قد تنجم عن الأزمات التى يمكن أن تحدث فى أى وقت، وهو ما يعكس فعليا عدم وجود رؤية واضحة لدى إدارة البورصة لخطورة المرحلة التى يمر بها الاقتصاد المصرى الذي صنف كـأقوى اقتصاد فى افريقيا والمنطقة فى ظل الازمة ولكن لم تكن البورصة بأى حال من الأحوال نقطة قوة فى هذا الاقتصاد بل على الأرجح هى نقطة الضعف الوحيدة التى لا يوجد لها علاج حتى الأن.

 

إدارة قوية للبورصة

 

أرى من وجهة نظرى المتواضعة، أنه يجب أن تكون هناك إدارة قوية للبورصة المصرية في هذا التوقيت الحاسم،  قادرة على وضع استراتيجية ورؤية وأليات وإدارة حوار و اتخاذ القرارات للحفاظ على ما حققه الاقتصاد المصرى من نجاحات حتى الأن فى ظل برنامج اصلاح اقتصادى شهد له العالم،  وبنى على قرارات قوية وحاسمة استطاعت العبور بمصر من عنق الزجاجة الذى لبثت فيه لعقود متتالية نتيجة لصعوبة القرارات وعدم القدرة على اتخاذها ولكن باتخاذها تخطى الاقتصاد كافة التوقعات واستطاع تحقيق المعادلة الصعبة.

 

المصارحة والمكاشفة

 

يجب البدء فى برنامج لإصلاح البورصة المصرية يقوم على المصارحة والمكاشفة ومراجعة جميع قواعد السوق واستبعاد غير المؤهلين وتوضيح الحقيقة للمستثمر مهما كانت مرة، فالهدف فى الفترة الحالية هو البناء على اسس سليمة راسخة وليس تحقيق أرقام زائفة تتحطم مع أقل هزة أو ازمة أو خبر، فلم يعد هناك مجال للمسكنات.


للتواصل مع كاتب المقال:

أخبار تهمك

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

منذ 37 دقيقة

قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقف صالح جمعة من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم عرضًا خرافيًا لحسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

انفراد.. الفجر يكشف تفاصيل عقد النقاز مع الزمالك

منذ 37 دقيقة

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح مهم من التعليم بشأن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بشري سارة من الرئيس "السيسي" لأصحاب المعاشات قبل عيد الأضحي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ يوم

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

3 شروط نارية من الإسماعيلي للموافقة على انتقال المحمدي للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

10:31 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

08:18 م

انفراد.. الفجر يكشف تفاصيل عقد النقاز مع الزمالك

10:31 م

عاجل - الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

09:31 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

اليوم.. انطلاق امتحانات طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة في كليات الإعلام والصيدلة والطفولة المبكرة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة