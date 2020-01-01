زايد ميديا تستعد لطرح النسخة الثانية من ألبوم عرب زايد





أعلن المنتج الفني ياسر زايد على صفحته الرسمية عن صدور النسخة الثانية من البوم عرب زايد في نهاية أغسطس القادم.

الألبوم يضم مجموعة من المواهب الجديدة بالإضافة إلى النجوم العرب منهم النجمة المغربية مريم بلمير و سارة الدغمي (المغرب) و بثينة محمد (تونس) و محمد فاضل (تونس) و رحمة بوعلي (تونس) و رضا المسعودي (تونس) و سارة نصر (تونس) و احتفظ زايد باسم اثنان من النجوم لم يعلن عن اسمهما كمفاجأة الالبوم، إلا أننا علمنا أنهما من لبنان و مصر.

و علمنا أن من الشعراء المشاركين بالالبوم عبد المنعم طه، ناصر الجيل، هاني الصغير، هاني عبد اللطيف، كما ستكون معظم الألحان للراحل أشرف سالم بالإضافة إلى الملحنين خالد البكري و محمد ضياء و وليد الحسيني. أما بالنسبة للموزعين فللموزع المغربي فريد الشافعي اغنيتين و الموزع حازم رأفت و محمود صادق و انور عمرو و الموزع حماده الحسيني.

يتم التسجيل باستوديو الموزع فريد الشافعي بالمغرب و المهندس نصر الدين حداد بتونس و المهندس ياسر انور في مصر و الذي سيقوم ايضا بالميكساج و الماسترنج.