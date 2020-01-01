التلميذ يهزم الأستاذ.. آرسنال يصعق مانشستر سيتي ويتأهل لكأس الاتحاد الإنجليزي





تقدم آرسنال بهدف سجله بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 19، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 71.





ويحمل آرسنال الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 13 لقباً، فيما توج بالبطولة ثلاث مرات خلال المواسم الستة الماضية، وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.





وتأهل آرسنال لهذا الدور بتغلبه على شيفيلد يونايتد 2-1 في دور الثمانية، فيما صعد مانشستر سيتي لهذا الدور بتغلبه على نيوكاسل 2-0.





ويلتقي آرسنال في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي غداً الأحد.

تأهل آرسنال إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه المثير والمستحق، على مانشستر سيتي حامل اللقب، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة الإنجليزية.