انفراد.. الفجر يكشف تفاصيل عقد النقاز مع الزمالك

السبت 18/يوليه/2020 - 10:31 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
الفجر الرياضي

 

ينفرد موقع الفجر الرياضي بنشر تفاصيل عقد حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقا، والمنتقل حديثأ إلى صفوف فريق الترجي الرياضي التونسي.

 

وكان النقاز قد فسخ عقده مع الزمالك في ديسمبر الماضي، قبل أن يلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويحصل على حكم بالحصول على باقي مستحقاته .

 

وانضم النقاز رسميا منذ أيام لصفوف الترجي التونسي، بعد رحلة قصيرة مع أحد أندية ليتوانيا.

 

وننشر هنا تفاصيل عقد النقاز مع الزمالك:

 

الموسم الأول 2017/2018، (...) 372 197 دولاراً أمريكياً تدفع على أربعة أقساط على النحو التالي:

الدفعة الأولى بقيمة 49,343 دولار أمريكي (...) تدفع في 15/1/2018.

الدفعة الثانية بقيمة 49,343 دولار أمريكي (...) تدفع في 15/3/2018.

الدفعة الثالثة بقيمة 49,343 دولار أمريكي (...) تدفع في 15/5/2018.

الدفعة الرابعة بقيمة 49,343 دولار أمريكي (...) تدفع في 15/6/2018.

 

الموسم الثاني 2018/2019، (...) 516,128 دولار أمريكي تدفع على أربعة أقساط على النحو التالي:

الدفعة الأولى بقيمة 129,032 دولار أمريكي (...) تدفع في 1/8/2018.

الدفعة الثانية بقيمة 129,032 دولار أمريكي (...) مستحقة الدفع في 15/1/2019.

الدفعة الثالثة بقيمة 129,032 دولار أمريكي (...) تدفع في 1/4/2019.

الدفعة الرابعة بقيمة 129,032 دولار أمريكي (...) تدفع في 1/7/2019.

 

الموسم الثالث 2019/2020، (...) 384 548 دولاراً أمريكياً تدفع على أربعة أقساط على النحو التالي:

الدفعة الأولى بقيمة 137,096 دولار أمريكي (...) تدفع في 1/8/2019.

الدفعة الثانية بقيمة 137,096 دولار أمريكي (...) تدفع في 15/1/2020.

الدفعة الثالثة بقيمة 137,096 دولار أمريكي (...) تدفع في 1/4/2020.

الدفعة الرابعة بقيمة 137,096 دولار أمريكي (...) تدفع في 1/7/2020.

 

الموسم الرابع 2020/2021، (...) 580,648 دولار أمريكي تدفع على أربعة أقساط على النحو التالي:

الدفعة الأولى من 145,162 دولار أمريكي (...) تدفع في 1/8/2020.

الدفعة الثانية بقيمة 162 145 دولاراً أمريكياً (...) تدفع في 15/1/2021.

الدفعة الثالثة بقيمة 145,162 دولار أمريكي (...) تدفع في 1/4/2021.

الدفعة الرابعة بقيمة 162 145 دولاراً أمريكياً (...) تدفع في 1/7/2021".

 

ووفقًا للبند 5 من العقد ، نص "الملحق - بنود إضافية" على ما يلي:

1-يتم دفع أجر الموسم الأول نقداً بمعدل 100% عند توقيع العقد.

2-يحصل اللاعب على 50% كعربون مقدم في بداية كل موسم في مناسبة توقيع العقد مع النادي

3-يدفع للاعب فقط 20.000 جنيه مصري كبدل سكن في بداية كل شهر.

4-يتم الدفع حسب سعر الصرف المعمول به في البنك المركزي المصري يوم المعاملة. "

 

وفي 12 نوفمبر 2019 ، أرسل اللاعب الى النادي إشعارًا بالتقصير عن العمل عن طريق خطاب مؤرخ في 11 نوفمبر 2019، يمنحه 15 يومًا للوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بالأجور المستحقة التي تبلغ 171,868 دولارًا أمريكيًا، على التوالي المرتبات الشهرية اعتبارًا من أغسطس حتى نوفمبر 2019 و جزء من رسوم التسجيل ، تدفع قبل كل موسم.

وبعد ذلك  في 1 ديسمبر 2019 ، قام اللاعب بإنهاء العقد من جانب واحد، وفي 2 ديسمبر 2019، قدم اللاعب دعوى ضد النادي أمام الفيفا مقابل الأجور المستحقة وخرق العقد وطلب الدفعة الإجمالية بقيمة 2,917,012 دولار أمريكي.

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