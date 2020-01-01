ضربة موجعة لروما قبل موقعة إنتر ميلان

تلقى فريق روما، ضربة موجعة بعد إصابة نجم الجيالوروسي، واحتمالية غيابه عن المباراة المقبلة أمام إنتر ميلان.

ويحل الإنتر ضيفًا على روما، غدًا الاثنين، بملعب الأوليمبيكو، في إطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن نيكولو زانيولو نجم خط وسط روما، يعانى من إصابة في ربلة الساق، وسيغيب على إثرها عن مواجهة النيراتزوري.

وأضافت أن الاختبارات الطبية التي أجراها زانيولو أثبتت وجود إجهاد طفيف، موضحة أن فونسيكا لن يخاطر بالدفع به، وسيقوم باستبعاده من قائمة المباراة.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 71 نقطة، بينما يقع روما بالمركز الخامس برصيد 57 نقطة.