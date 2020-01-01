دائرة السياحة بدبي تستعين بشركة تسويق لزيادة عدد السيّاح من دول الخليج ومصر

السبت 18/يوليه/2020 - 10:08 م
دبي - ارشيفية
دبي - ارشيفية
الفجر الاقتصادي



عينت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي شركة "كلافيجر" بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية وزيادة عدد الزوار القادمين إليها من دول الخليج ومصر.


ونهدف دائرة السياحة والتسويق التجاري  لتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للسياحة بغرض الترفيه من خلال فريق من الخبراء في مجال المبيعات الذين سيعملون على تسليط الضوء على مجموعة الفعاليات الاستثنائية التي تستضيفها دبي على مدار العام وعلى معالم الجذب السياحية ورُقي الضيافة فيها. 


وبتعيين "كلافيجر"، ستتمكن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي من الوصول إلى شبكة كاملة تضم أصحاب الخبرات في القطاع السياحي سعياً لها لزيادة عدد السياح القادمين إلى دبي من السعودية والبحرين والكويت وعمان ومصر. وكذلك تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية بالمنطقة. 


وتأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة كأكبر مصدّر للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي حيث زار دبي حوالي 1,56 مليون سائح سعودي في العام 2019. كما أظهرت إحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي زيادة ملحوظة في عدد الزوار العمانيين وصلت إلى 24.3 بالمئة لتحل في المركز الثاني بعد السعودية من حيث عدد الزوار الخليجيين في الإمارة بما يزيد وفي المركز الرابع في أهم الأسواق السياحية العالمية بالنسبة لدبي. كما حافظت مصر على مكانتها بين أول عشرين دولة بعدد يبلغ حوالي 314 ألف سائح. وتشير هذه الأرقام إلى توقعات إيجابية للقطاع السياحي في عام 2020. 


وبالحديث عن اتفاقية الشراكة، قالت حور الخاجه، مساعد نائب الرئيس بالإنابة للعمليات الدولية في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي: "تبقى دبي من الوجهات المفضلة بالنسبة إلى السياح في المنطقة، وتعييننا "كلافيجر" جزء من التزام دائرة السياحة بالأسواق التي تعوّل عليها واستراتيجيتها المستمرة لاستقطاب عدد أكبر من الزوار من دول الخليج ومصر عاماً بعد عام". 


وأضافت: بنت "كلافيجر" على مر السنين سمعة قوية كشركة رائدة في مجال المبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وهي تتمتع بمعرفة كبيرة وخبرة واسعة في سوق المنطقة وكذلك حركة المسافرين فيها وملمّة جيداً بكيفية تحديد اتجاهات ومتطلبات المستهلكين والتكيّف معها". 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر دول الخليج دائرة السياحة والتسويق في دبي الشرق الأوسط

أخبار تهمك

توضيح مهم من التعليم بشأن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

منذ 37 دقيقة

3 شروط نارية من الإسماعيلي للموافقة على انتقال المحمدي للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

بشري سارة من الرئيس "السيسي" لأصحاب المعاشات قبل عيد الأضحي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ يوم

قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقف صالح جمعة من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يقدم عرضًا خرافيًا لحسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. الفجر يكشف تفاصيل عقد النقاز مع الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الإمارات تطلق تسهيلات جديدة للسياح الأجانب

دبي تستقبل 8.1 ملايين زائر خلال النصف الأول من العام الجاري

رئيس هيئة دبي للطيران: 20 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء

البحرين تشارك في معرض ومؤتمر "سيتريد ميد" للسفن السياحية فى البرتغال

70 مليار دولار حجم قطاع السياحة في السعودية عام 2019

أوروبا تحتل المرتبة الأولى في تصدير الأفواج السياحية لمصر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

10:31 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

08:18 م

انفراد.. الفجر يكشف تفاصيل عقد النقاز مع الزمالك

10:31 م

عاجل - الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

09:31 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

اليوم.. انطلاق امتحانات طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة في كليات الإعلام والصيدلة والطفولة المبكرة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة