دائرة السياحة بدبي تستعين بشركة تسويق لزيادة عدد السيّاح من دول الخليج ومصر













عينت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي شركة "كلافيجر" بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية وزيادة عدد الزوار القادمين إليها من دول الخليج ومصر.









ونهدف دائرة السياحة والتسويق التجاري لتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للسياحة بغرض الترفيه من خلال فريق من الخبراء في مجال المبيعات الذين سيعملون على تسليط الضوء على مجموعة الفعاليات الاستثنائية التي تستضيفها دبي على مدار العام وعلى معالم الجذب السياحية ورُقي الضيافة فيها.









وبتعيين "كلافيجر"، ستتمكن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي من الوصول إلى شبكة كاملة تضم أصحاب الخبرات في القطاع السياحي سعياً لها لزيادة عدد السياح القادمين إلى دبي من السعودية والبحرين والكويت وعمان ومصر. وكذلك تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية بالمنطقة.









وتأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة كأكبر مصدّر للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي حيث زار دبي حوالي 1,56 مليون سائح سعودي في العام 2019. كما أظهرت إحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي زيادة ملحوظة في عدد الزوار العمانيين وصلت إلى 24.3 بالمئة لتحل في المركز الثاني بعد السعودية من حيث عدد الزوار الخليجيين في الإمارة بما يزيد وفي المركز الرابع في أهم الأسواق السياحية العالمية بالنسبة لدبي. كما حافظت مصر على مكانتها بين أول عشرين دولة بعدد يبلغ حوالي 314 ألف سائح. وتشير هذه الأرقام إلى توقعات إيجابية للقطاع السياحي في عام 2020.









وبالحديث عن اتفاقية الشراكة، قالت حور الخاجه، مساعد نائب الرئيس بالإنابة للعمليات الدولية في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي: "تبقى دبي من الوجهات المفضلة بالنسبة إلى السياح في المنطقة، وتعييننا "كلافيجر" جزء من التزام دائرة السياحة بالأسواق التي تعوّل عليها واستراتيجيتها المستمرة لاستقطاب عدد أكبر من الزوار من دول الخليج ومصر عاماً بعد عام".









وأضافت: بنت "كلافيجر" على مر السنين سمعة قوية كشركة رائدة في مجال المبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وهي تتمتع بمعرفة كبيرة وخبرة واسعة في سوق المنطقة وكذلك حركة المسافرين فيها وملمّة جيداً بكيفية تحديد اتجاهات ومتطلبات المستهلكين والتكيّف معها".



