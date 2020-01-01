سولشاير يرد بقوة على لامبارد قبل مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد

السبت 18/يوليه/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، مباراة من العيار الثقيل بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، والتي تجمع الفريقين مساء غدًا، الأحد، ضمن منافسات الدور نصف نهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

رد أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد على تصريحات فرانك لامبارد نظيره في تشيلسي اللندني، الذي تحدث عن استفادة يونايتد من قرارات لحكم الفيديو المساعد خلال الموسم الحالي.



وقال لامبارد إن "يونايتد استفاد من قرارات مثيرة للجدل للتقنية الجديدة نسبيا إلى جانب استفادته "بصورة واضحة" من قرارات غير دقيقة لحكام الساحة أيضا كما حدث في لقاء الخميس الماضي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما تعرض ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس للعرقلة لكن الحكام لم يمنحوا فريقه ركلة جزاء رغم ذلك".



وقبل المواجهة بين يونايتد وتشيلسي في قبل نهائي كأس انجلترا لكرة القدم غداً الأحد قال سولشار إن "عدة قرارات تحكيمية لم تنصف فريقه أيضاً".



وقال المدرب النرويجي للصحافيين اليوم السبت "يمكنني الحديث هنا طوال ساعات عن هذا الأمر.. يبدو أنها قصة ويبدو أن البعض يحاول التأثير على من يتخذون القرارات".



وأضاف سولشار "أسمع الناس يتحدثون عن الحظ وأننا كنا محظوظين في مرات أكثر.. لكن إذا نظرتم إلى الحقائق فإن القرارات تكون واضحة".



وتحدث سولشار عن بعض القرارات التي أعتقد أنها ظلمت فريقه، وتحدث عن إلغاء ركلة جزاء ضد توتنهام هوتسبير قبيل النهاية وعن التغاضي عن طرد بعض اللاعبين الذين ارتكبوا مخالفات كبيرة واضحة ضد لاعبي فريقه.



وقال سولشار عن ذلك "لذا فإنه كان من المفترض أن أكون أنا من يشتكي من قرارات الحكام في الملاعب.. لكننا نفضل أن نركز بدلا من ذلك على أدائنا ونترك الكلام عن ذلك للآخرين ولا أريد مزيداً من الخوض في هذا الأمر حتى لا أجلب المتاعب لنفسي".



وأكد سولشار "لا أشعر بقلق حيال هذه الأمور بينما سيستمر الحكام في اتخاذ القرارات الموضوعية وهم لن يتأثروا بأي عواطف بأي شكل من الأشكال".



وسيغيب المدافع الأيسر لوك شو عن المواجهة بين الفريقين كما تحيط الشكوك بمشاركة بديله براندون وليامز بعد تعرضه لإصابة في الوجه في المواجهة أمام ساوثامبتون في الدوري الممتاز يوم الإثنين الماضي.

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