وسيم السيسي: أثيوبيا كانت جزء من مصر.. وخططت لإقامة السد منذ 700 سنة (فيديو)



وأضاف السيسي في اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "المصريون القدماء أطلقوا على نهر النيل اسم حابي، وكانوا يقدسونه، وإثيوبيا كانت جزء من الدولة المصرية قديمًا وتحديدًا في الأسرة الـ18".



وأشار إلى أن اتفاقية عام 1969 أكدت على ضرورة عدم القيام بأي مشروع على نهر النيل من دون موافقة مصر، لافتًا إلى أن إثيوبيا خططت لإقامة سدود على النيل منذ 700 سنة، موضحًا إن الموقف الإثيوبي الحالي ينبع من تحريض صهيوني لمحاولة المساومة على المياه.



التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة



فجر وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن سد النهضة الذي تبنيه بلاده دون اتفاق مع مصر والسودان.



وأعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميًا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان، دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.



ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة قوله: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".



وقد أعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميًا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان، دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.



وفق لما نقلته وسائل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة قوله: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".



وأكد الوزير الإثيوبي، أن المرحلة الأولى لملء السد تُقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب.



وكشفت وزارة الرى السودانية عن تراجع فى مستويات نهر النيل بما يعادل 90 مليون متر مكعب مما يؤكد إغلاق إثيوبيا بوابات سد النهضة، مشيرا الي رفضها لأى إجراءات أحادية الجانب يتخذها أى طرف قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.



وقالت وزارة الرى السودانية، إنها سوف تتابع كافة التطورات والمستجدات بما يؤمن المصالح القومية السودانية.، يأتي ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز‪.‬



‪رد وزارة الخارجية المصرية‬:



أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر تواصل متابعة المستجد حول ما إثارته أثوبيا في وسائل الإعلام، حيث طلبت إيضاحا رسميًا عاجلًا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة الإثيوبي.

قال الدكتور وسيم السيسي، الطبيب والباحث في علوم المصريات، في تعليقه على أزمة سد النهضة الإثيوبي، إن نهر النيل هو البداية والحياة بالنسبة لمصر والمصريين، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تعتمد في مياهها على الأمطار بنسبة 80%.