وزارة الرياضة في الجزائر ترفض عقد جمعية عمومية استثنائية لاتحاد الكرة

رفضت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية الموافقة على الطلب الذي تقدم به اتحاد الكرة للترخيص له بعقد جمعية عمومية استثنائية، لحسم مصير الموسم الكروي المعلق منذ منتصف مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا.

ووصفت الوزارة طلب اتحاد الكرة بـ" الاختراع القانوني" و" الارتجالي (مراوغة)"، موضحة أن النظام الأساسي للاتحاد يحدد بدقة شروط وكيفيات عقد الجمعية العمومية العادية.

وأوضحت أنه إذا كان القصد من الطلب عقد جمعية عمومية استثنائية، فإن الفقرة 6 من المادة 29 من النظام الأساسي للاتحاد تحدد بدقة اختصاصها في ثلاث حالات دون سواها وهي: تغيير مقر الاتحاد، تعديل النظام الأساسي وحل الاتحاد.

وأكدت الوزارة أنه "إذا كان الغرض من هذا الطلب هو تنظيم استشارة واسعة مع جميع الفاعلين في عائلة كرة القدم، فان الاستشارة ممكنة دون الإخلال بالنظام الأساسي للاتحاد الجزائري لكرة القدم".

كان المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة الجزائري قرر في اجتماعه الأربعاء الماضي، الدعوة لعقد جمعية عمومية استثنائية للفصل في مصير الموسم الكروي الحالي.