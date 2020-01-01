شلش حكمدارًا للمحافظة.. حركة تنقلات محدودة بقطاع أمن الجيزة

السبت 18/يوليه/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
تغييرات محدودة أحدثتها حركة تنقلات الشرطة العامة السنوية والتي إعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم السبت، بقطاع أمن الجيزة.

لتشمل الحركة تجديد الثقة في اللواء طارق مرزوق مديرًا لأمن القطاع، واللواء محمود السبيلي مديرا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، لتميزهما في أداء عملهما خلال الفترة الآخيرة، ونجاحهما في كشف ملابسات العديد من القضايا الجنائية في وقت قياسي ومن أبرزهم طفلة أوسيم، مذبحة أبو النمرس، مقتل رجل أعمال رميا بالرصاص، وغيرعم من القضايا التي شغلت الرأي العام، فضلا عن القضاء على عدد كبيرا من البؤر الإجرامية.

وشملت الحركة تصعيد اللواء علي شلش مدير قطاع الغرب ليتولى منصب حكمدار الجيزة خلفا للواء رمزي البسيوني، وترقية اللواء محمود شوقي ليتولى منصب نائب مدير أمن لقطاع بدرجة مدير عام، والإبقاء على اللواء رأفت حمدان مديرا لقطاع أكتوبر، والعميد محمد رسلان مساعدا لفرقة وسط أكتوبر.

وتضمنت الحركة تولى اللواء هشام صادق منصب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية قادما من الإدارة العامة للحماية المدنية، وتصعيد اللواء محمد عامر ليترأس إدارة المرور خلفا للواء محمود عبد الرازق.


وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات حركة تنقلات الداخلية لعام 2020، على النحو التالي:

لواء خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.
لواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن.
لواء هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى.
لواء د محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين.
لواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء.
لواء محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
لواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة.
لواء د مصطفى العدوى مساعد الوزير لقطاع الوثائق.
لواء حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.
لواء محمد عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.
لواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم.
لواء فخر العربى مدير أمن القليوبية.
لواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية.
لواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية.
لواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية.
لواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد.
لواء هانى مدحت مدير أمن الغربية.
لواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء.
لواء محمود أبوعمره مدير أمن البحر الأحمر.
لواء طارق الزواوى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.
لواء عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
لواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
لواء ناصر محى الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.
لواء د سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.
لواء يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
لواء د هشام قدرى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.
لواء محمد الصروى مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى.
لواء د ناجح زكى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

أخبار تهمك

الأهلي يقدم عرضًا خرافيًا لحسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

3 شروط نارية من الإسماعيلي للموافقة على انتقال المحمدي للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ يوم

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقف صالح جمعة من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. الفجر يكشف تفاصيل عقد النقاز مع الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

منذ نصف ساعة

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

بشري سارة من الرئيس "السيسي" لأصحاب المعاشات قبل عيد الأضحي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

توضيح مهم من التعليم بشأن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

10:31 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

08:18 م

انفراد.. الفجر يكشف تفاصيل عقد النقاز مع الزمالك

10:31 م

عاجل - الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

09:31 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

اليوم.. انطلاق امتحانات طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة في كليات الإعلام والصيدلة والطفولة المبكرة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة