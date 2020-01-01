شلش حكمدارًا للمحافظة.. حركة تنقلات محدودة بقطاع أمن الجيزة

Advertisements

تغييرات محدودة أحدثتها حركة تنقلات الشرطة العامة السنوية والتي إعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم السبت، بقطاع أمن الجيزة.



لتشمل الحركة تجديد الثقة في اللواء طارق مرزوق مديرًا لأمن القطاع، واللواء محمود السبيلي مديرا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، لتميزهما في أداء عملهما خلال الفترة الآخيرة، ونجاحهما في كشف ملابسات العديد من القضايا الجنائية في وقت قياسي ومن أبرزهم طفلة أوسيم، مذبحة أبو النمرس، مقتل رجل أعمال رميا بالرصاص، وغيرعم من القضايا التي شغلت الرأي العام، فضلا عن القضاء على عدد كبيرا من البؤر الإجرامية.



وشملت الحركة تصعيد اللواء علي شلش مدير قطاع الغرب ليتولى منصب حكمدار الجيزة خلفا للواء رمزي البسيوني، وترقية اللواء محمود شوقي ليتولى منصب نائب مدير أمن لقطاع بدرجة مدير عام، والإبقاء على اللواء رأفت حمدان مديرا لقطاع أكتوبر، والعميد محمد رسلان مساعدا لفرقة وسط أكتوبر.



وتضمنت الحركة تولى اللواء هشام صادق منصب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية قادما من الإدارة العامة للحماية المدنية، وتصعيد اللواء محمد عامر ليترأس إدارة المرور خلفا للواء محمود عبد الرازق.





وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات حركة تنقلات الداخلية لعام 2020، على النحو التالي:



لواء خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.

لواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن.

لواء هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى.

لواء د محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين.

لواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء.

لواء محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

لواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة.

لواء د مصطفى العدوى مساعد الوزير لقطاع الوثائق.

لواء حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

لواء محمد عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

لواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم.

لواء فخر العربى مدير أمن القليوبية.

لواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية.

لواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية.

لواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية.

لواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد.

لواء هانى مدحت مدير أمن الغربية.

لواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء.

لواء محمود أبوعمره مدير أمن البحر الأحمر.

لواء طارق الزواوى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

لواء عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

لواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

لواء ناصر محى الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

لواء د سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.

لواء يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

لواء د هشام قدرى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.

لواء محمد الصروى مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى.

لواء د ناجح زكى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

