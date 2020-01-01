السجن المشدد 15 عامًا لـ3 وبراءة 4 آخرين لقتلهم مزارع في قنا

السبت 18/يوليه/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى وشريف عفت مصطفى بامانة سر صلاح فراج ومحمد حسنى وعلاء معتمد، بمعاقبة ٣ متهمين بالسجن المشدد ١٥ عاما لكل منهم وبراءة ٤ متهمين لقيامهم بقتل مزارع بمركز قنا للخلاف على ملكية قيراطين أرض.


تعود أحداث القضية ليوم ١٩ فبراير ٢٠١٩ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغًا بمصرع على ابراهيم سعيد عامل أثناء تواجده فى أرضه الزراعيه بنجع النوافله بقرية أولاد عمرو بمركز قنا

وكشفت تحريات المقدم محمد السنوسي رئيس مباحث مركز قنا أن مرتكبى الحادث كلا من ضاحى عبد الوهاب عبد الغنى ٤٣ سنه عامل وشقيقه حافظ ٥٨ سنه ومصطفى ضاحى عبد الوهاب ٢٣ سنه وشقيقه حسين ومحمد عبد السيد عبد الوهاب ١٩ سنة واحمد كريم عبده ١٨ سنه وعبد الوهاب عبد الغنى محمود حيث انهالوا على المجنى عليه بالشوم والأسلحة البيضاء وقتلوه للخلاف على ملكية قطعة ارض زراعيه مساحتها قيراطين

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين وإحالتهم محبوسين لمحكمة جنايات قنا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وقضت المحكمه بالسجن المشدد ١٥ عاما على المتهمين الاول والثانى والخامس وبراءة ٤ متهمين.

تطورات فيروس كورونا في مصر:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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