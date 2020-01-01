منة بدر تيسير تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركتها في فيلم "ساعة شيطان"

السبت 18/يوليه/2020 - 09:41 م
منة بدر تيسير
منة بدر تيسير
هبة أحمد

تُشارك الفنانة منة بدر تيسير حاليًا في فيلم "ساعة شيطان" مع الفنان باسم سمرة.

وتحدثت منة بدر تيسير في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أكدت خلاله أن ما حذبها للمشاركة فيه هو أن السيناريو مكتوب بشكل جيد، وأن الفكرة التي يدور حولها الفيلم جديدة جدًا ومختلفة، لافتة إلى أنها قبل الإطلاع على الورق لم تكن تتخيل أن يكون السيناريو مكتوبًا بهذا الشكل الرائع، خاصة أن هذه المرة الأولى للدكتور أحمد عثمان في التأليف.

وأشارت منة إلى أنها تُجسد شخصية فتاة تُدعى"منى" تعمل صحفية، وهي طموحة ومتطلعة جدًا، ويجبرها طموحها عن التنازل عن أشياء كثيرة لكي تصل إلى الهدف الذي تُريده، كما أنها تقع في غرام محمد عز، وتقوم بالزواج منه خلال الأحداث، مُشيرة إلى أن الشخصية جديدة عليها، وأنها تحاول الخروج عن أدوار الفتاة البريئة والمسالمة، حيث قالت:"زهقت من أدوار البنت الكيوت المسالمة بقالي فترة بحاول أغير حتى في مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية حبيبي من تخون على قد ما البنت جدعة وطيبة بس شخصية قوية وعنيفة، بحب الأدوار اللي تستفزني ولما بتجيلي الفرصة بقدمها".

وأوضحت منة أنها تجمعها علاقة صداقة قوية بالفنان محمد عز، وأنها تعتبره بمثابة شقيقها الأكبر، وأنها تفضل العمل معه، كما أنه من قام بترشيحها للفيلم، وعن تعاونها الفنان باسم سمرة قالت أنها عملت معه من قبل في فيلم"الغابة"، وكانت حينها في السابعة عشر من عمرها، وفيلم "صرخة أنثى"،قائلة:" أنا بحبه جدًا، وهو ممثل جامد جدًا".

وقالت منة أيضًا أن المخرج إبرام نشأت من المخرجين المتميزين الذين يسعون دائمًا للتطوير من أنفسهم، وأنها كانت ستعمل معه من قبل، لكن الموضوع لم يكتمل بسبب انشغالها بتصوير أحد الأعمال في ذلك الوقت،لافتة أن نجاح العمل يعتمد على السيناريو الجيد ثم المخرج واختيار الأبطال المناسبة بعد ذلك.


فيلم "ساعة شيطان " يشارك في بطولته باسم سمرة، محمد عز. مصطفى أبو سريع، أحمد سلطان، مي القاضي، منة بدر تيسير، تأليف د. أحمد عثمان، إخراج إبرام نشأت، والفيلم يدور في إطار الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس ممثل في تطبيق إلكتروني حيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم.

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