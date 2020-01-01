"بالمايوه".. رانيا منصور تشعل "إنستجرام"

شاركت الفنانة رانيا منصور، صورة من أحدث جلسات تصوير لها، أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفيية، وذلك عبرحسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت رانيا منصور، بالمايوه على أحد الشواطئ، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "إيه الحلاوة ديه"،"كده لازم الواحد يمدح للصبح"،"مووز مصر".



