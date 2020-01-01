"بالمايوه".. رانيا منصور تشعل "إنستجرام"

السبت 18/يوليه/2020 - 09:54 م
رانيا منصور
رانيا منصور
مي مرسي
شاركت الفنانة رانيا منصور، صورة من أحدث جلسات تصوير لها، أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفيية، وذلك عبرحسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا منصور، بالمايوه على أحد الشواطئ، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "إيه الحلاوة ديه"،"كده لازم الواحد يمدح للصبح"،"مووز مصر".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا منصور، الفنية مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك"،في الجزء الثالث منه وقصة جديدة من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وبمشاركة الفنان شريف منير.
بالمايوه.. رانيا منصور تشعل إنستجرام

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