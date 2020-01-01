موسى: الخونة في الخارج "بيهوهووا" منذ زيارة وفد القبائل الليبية لمصر (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، وجوده غير شرعي؛ لأن ولايته انتهت منذ 2017.





وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، هو المنتخب ويمثل الشعب الليبي ويدعمه ويقف بجواره القبائل الليبية.





وأشار إلى أن وفد القبائل الذي زار مصر كان من ضمنه حفيد عمر المختار، متسائلًا، لو لم يمثل حفيد عمر المختار ليبيا من يمثلها؟!.





وأوضح موسى، أن العملاء والخونة في المتواجدين في الخارج بدأوا «يهوهووا» على قنواتهم منذ الخميس، بعد زيارة وفد القبائل لمصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف أنه لو تم تدمير خطة الإخوان والأتراك في ليبيا فإن هذا يعني تدمير كل ما قاموا به طيلة 9 أعوام الماضية، وإفشال مخططهم الذي يسعون لتنفيذه.





وأكد موسى، أن مصر صابرة والرئيس السيسي صبور لأقصى حد، وحكيم وقارئ جيد لمجريات الأحداث الإقليمية والدولية.





وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.





وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.



وأوضح الرئيس المصري، أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.



ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.