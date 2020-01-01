نشأت الديهي: حركة تنقلات الشرطة انتصار للقيادات الشابة
السبت 18/يوليه/2020 - 09:04 م
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع صباح اليوم، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكان هناك ترقب لحركة تنقلات ضباط الشرطة، التي تتم في مثل هذا التوقيت من كل عام وخرجت اليوم بعد اعتمادها من السلطات المعنية.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الصفة الغالبة على حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة لعام 2020 أنها تنتصر للقيادات الشابة، وتنتصر لتغيير الدماء وتدفق دماء جديدة وتصعيد دماء شابة، وتغيير الشكل والمضمون وتغيير الفلسفة الذي يؤدي لتغيير الواقع وتقلد العناصر الشابة، متوجهًا بالشكر للقيادات التي غادرت وادت مهام في ظروف صعبة، مهنًا جميع القيادات التي تم ترقيتها وتصعيدها، وخالص الدعوات لهم بالتوفيق.
وأكد، أن نجاح المنظومة الأمنية حجر الزاوية لأي نجاحات اقتصادية واجتماعية، والقاسم والأمن والامان ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها للانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
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اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة على مستوى الجمهورية 2020، في ضوء تطوير منظومة العمل الأمني لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة؛ تماشيا مع احترام حقوق الإنسان والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.
وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإفادة منهم فى كل مجالات العمل الأمنى؛ من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.
وفى هذا الصدد جاءت مؤشرات الحركة على النحو التالي:
• تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
• مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد؛ تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.
• لواء خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.
• لواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن.
• لواء هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى.
• لواء. د محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين.
• لواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء.
• لواء محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
• لواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة.
• لواء. د مصطفى العدوى مساعد الوزير لقطاع الوثائق.
• لواء حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.
• لواء محمد عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.
• لواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم.
• لواء فخر العربي مدير أمن القليوبية.
• لواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية.
• لواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية.
• لواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية.
• لواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد.
• لواء هانى مدحت مدير أمن الغربية.
• لواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء.
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