رغم التتويج بالليجا.. زيدان يُلمح إلى الرحيل عن ريال مدريد

ألمح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إلى رحيله عن الفريق الملكي، نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد التتويج ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.





وتوج النادي الملكي تحت قيادة زيدان بلقب الدوري الإسباني أمس الأول الخميس عبر الفوز على فياريال بهدفين مقابل هدف.





ويتبقى لزيدان عامين في عقده مع ريال مدريد لكنه رفض التأكيد على بقائه مع الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.





وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" اليوم السبت "لدي عقد هنا لكن لا يمكن أبدا أن تعرف ما الذي سيحدث".





وأضاف "لا أتحدث عما سيحدث في الموسم المقبل أو العام الذي يليه، أنا مرتبط بعقد وأشعر بالسعادة هنا، وسعيد بما أقوم به لكن لا يمكن أبدا التنبؤ بما سيحدث في كرة القدم".





وأشار "لهذا أشعر بالاسترخاء بشأن مستقبلي لأنه في عالم كرة القدم قد تتغير الأمور بين عشية وضحاها، لا أعرف ما الذي سيحدث تحديدا في المستقبل".



