عرض جديد من الأهلي إلى هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي.. التفاصيل الكاملة

السبت 18/يوليه/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي


رفع النادي الأهلي عرضه إلى نظيره هيدير سفيلد تاون الإنجليزي إلى 4 مليون دولار من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي لاعب الفريق المعار هذا الموسم.

 

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في استمرار رمضان صبحي ضمن صفوف الفريق الأحمر بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب هذا الموسم رفقة الفريق الأحمر.

 

ويحاول مسؤلو النادي الأهلي إقناع نظائرهم في هيدير سفيلد تاون الإنجليزي بقبول العرض المالي، من أجل التخلي عن اللاعب المتوج مع منتخب مصر الأوليمبي بلقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام.


وقدم رمضان صبحي مستوى رائع مع الأهلي منذ عودته معارا في يناير 2019.

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