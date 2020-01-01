هل يستحق أزارو البقاء مع الأهلي؟.. تعرف على أرقام المهاجم المغربي مع المارد الأحمر

السبت 18/يوليه/2020 - 08:54 م
أزارو
أزارو
علاء خليف

يترقب المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي حسم مصيره مع القلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته لفريق الإتفاق السعودي، ورفض مسئولي النادي تمديد الإعارة حتي نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب عدم إلتزام النادي السعودي بدفع مستحقات اللاعب ولا باقي مستحقات الأهلي الخاصة بالصفقة.

وأكدت تقارير صحفية أن النادي الأهلي أرسل خطابًا رسميًا لنادي الاتفاق يطلب فيه عودة المهاجم المغربي لصفوف الفريق الأحمر، وبدأت بعض الأصوات تنادي بضرورة استمرار اللاعب مع الفريق بالموسم المقبل ومنحه فرصة جديدة، ولكن المدرب السويسري رينيه فايلر يرفض عودة اللاعب.

ويرغب نادي الإتفاق السعودي في تجديد إعارة "أزارو" لمدة موسم ، ولكن اللاعب يشترط الحصول على مستحقاته المالية كاملة دون خصم نسبة الـ50 % التي أقرتها الإدارة على اللاعبين بسبب أزمة كورونا، ولم يتحدد الموقف النهائي للاعب حتي الآن.

أرقام وليد أزارو مع النادي الأهلي:
انتقل المهاجم المغربي إلي النادي الأهلي في صيف 2017 قادمًا من نادي الدفاع الحسني الجديدي، وشارك مع الفريق الأحمر في 96 مباراة بمختلف البطولات المحلية والإفريقية، وسجل 44 هدف، وصنع أكثر من 16 هدف.

خاض "أزارو" 60 مباراة مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، سجل 26 هدفًا، وصنع 10 أهداف، وحصل على 6 بطاقات صفراء، في إجمالي دقائق لعب فعلية 4433 دقيقة.

بينما شارك اللاعب في 26 مباراة بالبطولات الإفريقية، وسجل 13 هدفًا، وصنع 6 أهداف، وحصل على إنذارين، في إجمالي دقائق لعب فعلية 1865 دقيقة.

لعب صاحب الـ25 عامًا، مع الأهلي 3 مباريات بكأس مصر وسجل 3 أهداف، وخاض مباراة بكأس السوبر المصري وسجل هدف وحيد، بينما شارك في 6 مباريات بالبطولة العربية وسجل هدف أيضًا.

توج المغربي "أزارو" مع النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز موسمي 2017 / 2018، 2018 / 2019، وحصل على كأس السوبر المصري موسم 2017 / 2018، بينما حصل على "وصافة" دوري أبطال إفريقيا مع الفريق الأحمر عامي 2017، 2018.

وحصل مهاجم الأهلي على لقب هداف الدوري المصري موسم 2017 / 2018 بعدما سجل 18 هدفًا.

رحل أزارو عن النادي الأهلي في الشتاء الماضي إلي نادي الإتفاق السعودي على سبيل الإعارة، وخاض معه 7 مباريات، وسجل 3 أهداف، وصنع هدف، وحصل على إنذارين، قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

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