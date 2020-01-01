محمد رمضان يفاجئ جمهوره بالدرع الماسي من يوتيوب" أول درع ماسي يدخل مصر "

السبت 18/يوليه/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشر الفنان محمد رمضان، فيديو له وهو يتسلم الدرع "الماسي" من يوتيوب، وهو أول درع ماسي، في مصر، وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق" رمضان" علي الفيديو قائلاً: "الحمد لله وصول أول درع ماسي من يوتيوب لجمهورية مصر العربية". 

وطرح الفنان محمد رمضان، أغنيتة الجديدة" تيك توك"، وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحازت الأغنية علي إعجاب الجماهير ونالت الكثير من المشاهدات علي "يوتيوب"، في وقت قصير جداً، وهذا هو المعروف بالنسبة لأعمال محمد رمضان سواء في الغناء او التمثيل.

يشار إلي طرح محمد رمضان أيضاً منذ فترة ليست بالبعيدة أغنية" كورونا فيروس " وتصدرت مؤشرات البحث في يوتيوب ووسائل التواصل الإجتماعي " وحازت ايضاً علي الكثير من المشاهدات، كما انه أبهر الجمهور بادائة في مسلسل" البرنس" الذي عرض علي شاشة الdmc في شهر رمضان.

يذكر أن شارك الفنان محمد رمضان سوبر ساكسو فنان الراب المعروف وهو من أرمانيا في أغنية "تيك توك " ، حيث قام "ساكسو بتصوير الجزء الخاص به في اوس أنجلوس الأمريكية ، بينما قام" رمضان " بالتصوير في مصر والكليب من إخراج حسام الحسيني".

https://www.instagram.com/p/CCye5UvhWIP/?utm_source=ig_web_copy_link

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