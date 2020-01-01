على رأسهم محمد عمارة.. صور مرشحي القائمة الوطنية "من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ

السبت 18/يوليه/2020 - 08:47 م
صور مرشحي القائمة الوطنية
صور مرشحي القائمة الوطنية

حصلت بوابة الفجر، على صورة مرشحى القائمة الوطنية "من أجل مصر" في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، عن الدائرة الثانية التى تمثل "قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد"، والتي تضم المرشحين التالى أسمائهم:


"المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نادر نسيم، حنان عبد الحميد، وليد محمود فوزى المليجى، أحمد محمد شراني عيد، فرج فتحى فرج على، طارق مصطفى حسانين عبدالله، عمرو عزت محمد السيد، محمد رمضان سيد، المستشار محمد عمارة، سهير عبدالسلام حنفى".

 

بالإضافة إلى أمل محمد رمزى، محمد منير خليل، وائل الأمير، مصطفى عبد العزيز جمعة، عبد القادر الجارحى، وليد طه، منى الخشاب، محمد السيوطى، على ماهر، هند جوزيف، حسنين توفيق، رشا المهدى، هانى عبد الشهيد، طارق رسلان، أحمد عبد الماجد، أسامه الهواري.

 

جدير بالذكر أن القائمة استقرت على اختيار" كليوباترا" رمزا انتخابيا، واختيار يوسف الحسينى متحدثا رسميا باسمها ويضم التحالف الانتخابى 11 حزبا، هى: مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، الوفد، المصرى الديمقراطى، مصر الحديثة، التجمع، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، وحزب الحرية المصرى وحماة الوطن، انتهى من تقديم قائمتى قطاع القاهره وجنوب ووسط الدلتا، وقائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، وجار الانتهاء من تسلم القائمتين المتبقيتين.

على رأسهم محمد عمارة.. صور مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ
على رأسهم محمد عمارة.. صور مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

من أجل مصر مرشحي القائمة الوطنية محمد عمارة حزب مستقبل وطن انتخابات مجلس الشيوخ المستشار محمد عمارة القائمة الوطنية الإصلاح والتنمية

أخبار تهمك

ترامب يصدر أمر بتنكيس أعلام الولايات المتحدة

منذ أقل من ساعة

3 شروط نارية من الإسماعيلي للموافقة على انتقال المحمدي للأهلي

منذ ساعة و نصف

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 7 ساعات

رغم التتويج بالليجا.. زيدان يُلمح إلى الرحيل عن ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

البابا تواضروس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

منذ ساعتين

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

حسين الشحات يهاجم مشجع أهلاوي بسبب شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

بشري سارة من الرئيس "السيسي" لأصحاب المعاشات قبل عيد الأضحي

منذ ساعة

توضيح مهم من التعليم بشأن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقف صالح جمعة من الرحيل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يقدم عرضًا خرافيًا لحسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة

هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

القصبي: مستقبل وطن أعد كوادر مميزة للمنافسة على المقاعد الفردية للشيوخ (فيديو)

أبوهشيمة يتقدمهم.. أسماء مرشحي "الشعب الجمهوري" لانتخابات مجلس الشيوخ

مرشحو "مستقبل وطن" المنيا عن المقاعد الفردية يقدمون أوراق ترشحهم لانتخابات الشيوخ

"مستقبل وطن" بالفيوم يبحث آليات دعم الحملة الانتخابية لأعضائه بمجلس الشيوخ

مستقبل وطن الفيوم يبدأ دعايته لأدارة الحملة الانتخابية لأعضاء الحزب بمجلس الشيوخ

قطاع القاهرة.. ننشر قائمة التحالف الوطني للأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

07:40 م

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

07:31 م

3 شروط نارية من الإسماعيلي للموافقة على انتقال المحمدي للأهلي

08:00 م

بشري سارة من الرئيس "السيسي" لأصحاب المعاشات قبل عيد الأضحي

08:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة