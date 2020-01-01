أحد مشايخ طبرق: مصر الأخ الأكبر وغطاء الحماية للشعب الليبي (فيديو)

السبت 18/يوليه/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الشيخ نور علي، شيخ مشايخ طبرق، إن البرلمان الليبي هو ممثلة عن الشعب الليبي وطلبه لمصر بالتدخل لصد العدوان التركي مطلب عادل وشرعي.

وأضاف نور في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": " مصر هي الأخ الأكبر وغطاء الحماية للشعب الليبي ونطلب من الرئيس السيسي أنه يحمينا من الجيش التركي".

وأشار شيخ مشايخ طبرق إن حكومة الوفاق لديها أطماع في الدولة الليبية، وحكومة السراج لديها أصول تركيا، لافتًا إلى أن جميع القبائل الليبية التي حضرت لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ممثلة لجميع أنحاء ليبيا.
تفاصيل لقاء السيسي مع قبائل وأعيان ليبيا.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح الرئيس المصري، أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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