بتوب اسود يظهر ملامح جسدها.. فيفي عبده تعبر عن اكتئابها

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شاركت الفنانة فيفي عبده، صورة من أحدث جلسات تصوير لها، أثناء معاناتها بالإكتئاب، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "عبده"، في الصورة، بتوب اسود اللون مفتوح من ناحية الصدر، وميك أب جرئ، كتبت تعليقا قائله: "الصورة دي اتصورتها وأنا زعلانة أوي لأن عندي اكتئاب، قلت اللي بيحبوني هيزعلوا على زعلي واللي بيكرهوني هيفرحوا فيا، على كل اسكوزمي، إنجوي، خليك جود بوي، مش مهم مين اللي سمايل في الآخر".





وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها تعليق الفنانة نيكول سابا قائله: "شير أب حبيبتي الزعل ما يلقش عليكي خالص، أنت كلك طاقة وفرح" وتعليق مايا دياب قائله: "بموت فيكي".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مشاركتها في برامج المقالب لشهر رمضان الماضي، من خلال برنامج "خلي بالك من فيفي" واستضافت عدد من النجوم به.

