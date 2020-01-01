بتوب اسود يظهر ملامح جسدها.. فيفي عبده تعبر عن اكتئابها

السبت 18/يوليه/2020 - 08:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة فيفي عبده، صورة من أحدث جلسات تصوير لها، أثناء معاناتها بالإكتئاب، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "عبده"، في الصورة، بتوب اسود اللون مفتوح من ناحية الصدر، وميك أب جرئ، كتبت تعليقا قائله: "الصورة دي اتصورتها وأنا زعلانة أوي لأن عندي اكتئاب، قلت اللي بيحبوني هيزعلوا على زعلي واللي بيكرهوني هيفرحوا فيا، على كل اسكوزمي، إنجوي، خليك جود بوي، مش مهم مين اللي سمايل في الآخر".


وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها تعليق الفنانة نيكول سابا قائله: "شير أب حبيبتي الزعل ما يلقش عليكي خالص، أنت كلك طاقة وفرح" وتعليق مايا دياب قائله: "بموت فيكي".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مشاركتها في برامج المقالب لشهر رمضان الماضي، من خلال برنامج "خلي بالك من فيفي" واستضافت عدد من النجوم به.
بتوب اسود يظهر ملامح جسدها.. فيفي عبده تعبر عن اكتئابها
بتوب اسود يظهر ملامح جسدها.. فيفي عبده تعبر عن اكتئابها

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيفي عبده الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

3 شروط نارية من الإسماعيلي للموافقة على انتقال المحمدي للأهلي

منذ ساعة و نصف

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

حسين الشحات يهاجم مشجع أهلاوي بسبب شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

توضيح مهم من التعليم بشأن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 7 ساعات

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

ترامب يصدر أمر بتنكيس أعلام الولايات المتحدة

منذ أقل من ساعة

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقف صالح جمعة من الرحيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يقدم عرضًا خرافيًا لحسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعة

رغم التتويج بالليجا.. زيدان يُلمح إلى الرحيل عن ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

منذ أقل من ساعتين

بشري سارة من الرئيس "السيسي" لأصحاب المعاشات قبل عيد الأضحي

منذ ساعة

البابا تواضروس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حملة تضامن واسعة مع فيفي عبده بعد إعلانها مرضها

أول تعليق من فيفي عبده بعد وعكتها الصحية

"جية الدنيا أدلع".. فيفي عبده تصدم متابعيها بإطلالة عارية بعد أيام قليله من وفاة شقيقتها

على طريقة رانيا يوسف.. فيفي عبده بـ"البطة داكي"

أسماء أبو اليزيد بفستان جرئ في إحدى الحفلات

"اللي أخدته المكرونة واللازانيا".. بوصلة رقص فيفي عبده بوزن زائد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

07:40 م

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

07:31 م

3 شروط نارية من الإسماعيلي للموافقة على انتقال المحمدي للأهلي

08:00 م

بشري سارة من الرئيس "السيسي" لأصحاب المعاشات قبل عيد الأضحي

08:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة