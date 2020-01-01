هل تحويل السيارة من بنزين لغاز يخرجها من الضمان؟.. خبير مروري يوضح (فيديو)



وانتهى قطاع البترول والثروة المعدنية من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" من تحويل 1500 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى بمحافظة القليوبية، منذ بدء النشاط وحتى شهر أبريل العام الجارى 2016.



وذكر تقرير صادر عن قطاع البترول، أن عملية التحويل تمت من خلال مركز واحد، لافتا إلى أن هناك 4 محطات للتموين قائمة حاليا. وكانت وزارة البترول من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" قد انتهت من تحويل 13.5 ألف سيارات للعمل بالغاز الطبيعى بمحافظة الإسكندرية، منذ بدء النشاط وحتى شهر فبراير من العام الجارى 2016 حيث تمت أن عملية التحويل تمت من خلال 5 مركز، لافتة إلى أن عدد محطات التموين القائمة حاليا 21 محطة.



وأكدت أنه تم تحويل 120609 سيارات للعمل بالغاز الطبيعى بمحافظتى القاهرة والجيزة منذ بدء النشاط وحتى شهر فبراير من العام الجارى 2016 حيث تم تحويل 64943 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى بمحافظة القاهرة من خلال 17 مركزا، لافتة إلى أن عدد محطات التموين القائمة حاليا 57 محطة إضافة إلى أن هناك اثنين تحت الإنشاء. وأشارت إلى أنه تم تحويل 55666 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى بمحافظة الجيزة من خلال 10 مراكز، وأن عدد محطات التموين القائمة حاليا 23 محطة، إضافة إلى أن هناك اثنين تحت الإنشاء.





قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن تحويل السيارات من البزين للغاز لا يخرجها من الضمان، مشيرًا إلى أن قرارا تحويل السيارات إلى الغاز، ما زال تحت الدراسة، خاصة ان كم محطات الغاز المنتشرة في مصر ما زالت ليست كبيرة، وليس قيد التنفيذ حاليًا.وتابع "هشام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، أن الوزارة تتبع الاجراءات المعتادة في اصدار تراخيص السيارات، والحديث بأن رخصة السيارات الشخصية أصبحت 2500 جنيه أمر غير صحيح.وأشار إلى أن من يحدد قيمة هذه الرخصة هي وزارة المالية، والداخلية ليس لها أي علاقة بهذه الأمر على الإطلاق، وما يصدر من شائعات حول هذه الأمر غير صحيح.