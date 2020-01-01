بشري سارة من الرئيس "السيسي" لأصحاب المعاشات قبل عيد الأضحي

ومنذ بداية شهر يوليو شهد أصحاب المعاشات زيادة غير مسبوقة، حيث تم صرف معاشات شهر يوليو مصحوبة بالزيادة السنوية وإضافة الدفعة الأولى من مجمدات العلاوات الخمس للمستحقين من أصحاب المعاشات.





ومن المقرر أن تعلن وزارة التضامن الأجتماعي مواعيد جدول صرف معاشات شهر أغسطس خلال الأيام المقبلة، بحسب قيمة المعاشات لمنع ازدحام المواطنين على ماكينات الصراف الآلي والبريد.