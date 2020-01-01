ترامب يصدر أمر بتنكيس أعلام الولايات المتحدة

السبت 18/يوليه/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر

أصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، أمر بتنكيس الأعلام بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن توفى جون لويس، نائب الكونجرس، وأحد رموز الدفاع عن الحقوق المدنية فى أمريكا.

 

وأصدر البيت الأبيض بيانًا قال فيه إن هذه الخطوة تعد "إشارة احترام لذكرى جون لويس"، الذى توفى أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ80، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".

 

وسيتم تنكيس الأعلام لما تبقى من يوم السبت فى جميع أنحاء الولايات، ولن يستثنى من القرار مبنى البيت الأبيض، وجميع البنايات العامة والمراكز العسكرية، والسفارات والقنصليات، فضلا عن القطع البحرية.

 

ولويس الذى وُلد لمزارعين أمريكيين من أصل إفريقى، كان فى الحادية والعشرين من عمره بين أصغر أعضاء حركة "ركاب الحرية" الأوائل التى حاربت التمييز العنصرى فى وسائل النقل فى الولايات المتحدة مطلع ستينات القرن الماضى.

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