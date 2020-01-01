كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

السبت 18/يوليه/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
حسام مجدي


بدأ نادي الزمالك في تكثيف عمليات البحث خلال الأيام القليلة الماضية لضم مهاجم جديد للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء من إدارة النادي التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف لتدعيم خط الهجوم وليكون بديل مناسب لمصطفى محمد في الموسم الجديد.

واشترط كارتيرون على إدارة الزمالك أن يكون المهاجم الجديد الذي سيتم ضمه في الصيف لتدعيم خط الهجوم أجنبي وليس لاعب محلي.

وبدأت بالفعل إدارة القلعة البيضاء في البحث بالفعل عن مهاجم أجنبي مميز في قارة إفريقيا للتعاقد معه في الصيف ويكون له قدرات خاصة يحتاج لها الفريق وبسعر مناسب في الوقت الحالي.

يذكر أنه قد يكون مصطفى محمد هو مهاجم الزمالك الوحيد في الموسم المقبل وذلك بعد اقتراب رحيل كل من كابونجو كاسونجو وعمر السعيد في الصيف القادم.

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