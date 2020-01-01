باحث: النظام التركي ينتهك قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا (فيديو)

السبت 18/يوليه/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال حسين عبد الراضي، باحث ببرنامج الأمن والدفاع في المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن النظام التركي ينتهك بشكل دوري قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن كل من قطر وتركيا تريد السيطرة على مقدرات الشعب الليبي.

وأضاف عبد الراضي في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "هناك أطراف دولية فاعلة في الأزمة الليبية، وتركيا كانت في السابق تهرب الأسلحة في الخفاء، ولكنها الآن بدأت في نقل المرتزقة والأسلحة في العلن".

تفاصيل لقاء السيسي مع قبائل وأعيان ليبيا

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح الرئيس المصري، أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا قبائل ليبيا حسين عبد الراضي بوابة الفجر الوضع فى ليبيا الفجر

أخبار تهمك

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعة

3 شروط نارية من الإسماعيلي للموافقة على انتقال المحمدي للأهلي

منذ ساعة و نصف

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

منذ أقل من ساعتين

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

ترامب يصدر أمر بتنكيس أعلام الولايات المتحدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح مهم من التعليم بشأن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقف صالح جمعة من الرحيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بشري سارة من الرئيس "السيسي" لأصحاب المعاشات قبل عيد الأضحي

منذ ساعة

رغم التتويج بالليجا.. زيدان يُلمح إلى الرحيل عن ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

حسين الشحات يهاجم مشجع أهلاوي بسبب شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

البابا تواضروس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم عرضًا خرافيًا لحسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الرئاسة: حفيد عمر المختار جلس إلى جوار السيسي في لقائه مع القبائل

"مشايخ وأعيان ليبيا" عن التدخل العسكري المصري: نحن مطمئنون

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

بكري لخالد المشري: "أرجوك انظر لنفسك في المرآة"

"دي نكتة".. أديب ساخرا من تصريح أردوغان بشأن تدخل مصر في ليبيا

دبلوماسي ليبي: أي حل سياسي لن ينجح بسبب الاستعمار التركي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

07:40 م

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

07:31 م

3 شروط نارية من الإسماعيلي للموافقة على انتقال المحمدي للأهلي

08:00 م

بشري سارة من الرئيس "السيسي" لأصحاب المعاشات قبل عيد الأضحي

08:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة