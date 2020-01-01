مران الأهلي| تدريبات بدنية وتقسيمة قوية تحت قيادة فايلر

السبت 18/يوليه/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة.

وقبل بداية المران عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية، التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

وفي نفس السياق قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران المسائي اليوم السبت.

وخاض لاعبو الأهلي تراي ماتش كاملًا أول من أمس، الخميس، في إطار التجهيز للمرحلة المقبلة.

كما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى اليوم السبت.

شهدت التدريبات خضوع شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لتدريبات قوية، في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وفي ختام المران أقام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق، في مران اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت التقسيمة تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، حيث حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على توجيه اللاعبين خلالها في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.

يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين يومي 23 و28 يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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