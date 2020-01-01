العودة من جديد.. اللواء مصطفي البكري مساعدا لمدير أمن الجيزة

السبت 18/يوليه/2020 - 08:26 م
اللواء مصطفي البكري
اللواء مصطفي البكري
إيمان عبد العاطي
اللواء مصطفي البكري، ضابط شرطة ذاع صيته، لتميُزه ونجاحه في ضبط العديد من القضايا التموينية، حتي أصبح ضمن خيرة ضباط مباحث التموين على مستوى الجمهورية، ليعود من جديد بعد مرور 365 يوما من حركة التنقلات العامة بوزارة الداخلية، إلى الجيزة مرة آخري، ليشغل منصب مساعد مدير أمن الجيزة.

تخرج البكري من كليه الشرطة عام 1987، وعمل في مباحث التموين منذ عام 1990، ليتنقل بين إدارات مباحث التموين على مستوي الجمهورية، ثم الإدارة العامة لمباحث التموين، وصولا لمدير الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة.

تميز البكري في العمل بمباحث التموين، لنجاحه في ضبط العديد من قضايا الغش التجاري، ومداهمة الكثير من مصانع "بير السلم"، والمخازن والمجال التجارية وشركات الإستيراد غير المرخصة، وضبط أطنان من السلع الغذائية والعصائر والجبن، واللحوم والملابس المحظور تداولها وغيرها الكثير من القضايا التموينية، قبل ترويجها على الأسواق بمحافظة الجيزة، لمهربي الدقيق والمواد البترولية والتموينية المدعمة من قبل الدولة، وإحباط بيعها في السوق السوداء.

وفي عام 2016، نجح البكري في إحباط ترويج 62 طن كاتشب وصلصة طماطم بهم حشرات وديدان داخل مصنع شركة القاهرة للصناعات الغذائية (هاينز) بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر، ليحظي مكانة عالية في قطاع أمن الجيزة، ويجدد الثقة له أربعة مرات على التوالي.

وفي منتصف شهر يوليو من عام 2019، أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارا بنقل العميد مصطفي البكري، من الإدارة العامة بمباحث التموين بالجيزة، إلى الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية.

365 يوما قضاهم البكري داخل الإدارة العامة لمباحث التموين، لينجح كعادته في ضبط العديد من القضايا التموينية، ليصدر اليوم السبت بترقيته إلى رتبه لواء، وعودة من جديدة إلى الجيزة، ليشغل منصب مساعد مدير أمن الجيزة، وذلك ضمن حركة التنقلات العامة للعام الحالي 2020.

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