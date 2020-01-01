قطار أتالانتا يتعطل في محطة فيرونا ويتعادل 1-1 بالكالتشيو

تعثر أتالانتا في الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه هيلاس فيرونا 1 ـ 1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وتقدم المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا بهدف لأتالانتا في الدقيقة 50 لكن بعد تسع دقائق فقط أدرك ماتيو بيسينا التعادل لفيرونا.

وحصد أتالانتا نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن لاتسيو صاحب المركز الرابع وبفارق الأهداف أمام إنتر ميلان الثالث.

ويلتقي إنتر ميلان مع مضيفه روما غدا الأحد فيما يلتقي لاتسيو يوم الإثنين في مباراة قمة مع مضيفه يوفنتوس الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 77 نقطة.

أما فيرونا فحصد بدوره نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع.