خبير في الشئون الليبية: تركيا هددت الأمن القومي لنا.. واستولوا على ثروات المصرف المركزي

السبت 18/يوليه/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال عبدالستار حتيتة، الخبير في الشئون الليبية، إن النظام التركي يرعى تنظيم الإخوان، والجماعات الإرهابية ويتبنى طريقة تفكيرهم وتعاملهم، واصفا حديث تركيا بأن مصر ليس لها علاقة بليبيا بـ المضحك والمثير للسخرية.

وأشار "حتيتة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن تركيا تجاوزت كل الأعراف، وانتهكت حرمات الدول العربية، وهددت الأمن القومي للدولة الليبية، واستولوا على ثرواتها، وأموال المصرف المركزي.

وأضاف أن إعلان القاهرة قدم خارطة طريق للوضع الليبي، منوها بأن هناك تلويح من الدول الأوروبية بفرض عقوبات على تركية.

تفاصيل لقاء السيسي مع قبائل وأعيان ليبيا

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح الرئيس المصري، أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر ليبيا قبائل ليبيا اخبار

أخبار تهمك

البابا تواضروس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم عرضًا خرافيًا لحسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح مهم من التعليم بشأن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ يوم

عاجل.. حركة تنقلات وترقيات الشرطة بجميع المحافظات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الاتحاد الدولي يصدر قراره في قضية الأهلي ضد النجم الساحلي وكوليبالي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

منذ نصف ساعة

هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من الخطيب بشأن نجم الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقف صالح جمعة من الرحيل

منذ ساعة

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

منذ حوالي 10 ساعة

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

الرئاسة: حفيد عمر المختار جلس إلى جوار السيسي في لقائه مع القبائل

طائرات مسيرة تركية تقصف الشركة المغذية لليبيا بالماء

"مشايخ وأعيان ليبيا" عن التدخل العسكري المصري: نحن مطمئنون

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

بكري لخالد المشري: "أرجوك انظر لنفسك في المرآة"

وزير الخارجية الأسبق: ما تقوم به تركيا تجاه ليبيا "غزو"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:31 م

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقف صالح جمعة من الرحيل

06:59 م

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

07:40 م

توضيح مهم من التعليم بشأن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة

06:19 م

البابا تواضروس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

05:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة