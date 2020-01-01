"35 ملم" يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد على "الغد" (فيديو)









ومن بين المضوعات التي سيطرحها البرنامج أهمية السينما فى ذاكرة الشعوب، وحرب فلسطين في السينما العربية، وسينما المقاومة، وأفلام المقاومة وحركات التحرر العربية، وقضايا التعايش والتعدد الديني في السينما وغيرها من القضايا.



ويذاع البرنامج ابتداءًا من يوم الخميس السادس من أغسطس في تمام العاشرة مساءا على شاشة "الغد".





يستعد الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى لتقديم برنامجه الجديد "35 ملم"، على شاشة فضائية "الغد"، ليعود عيسى من جديد إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب.وبخلاف الموضوعات التي تناولها إبراهيم عيسى في السابق، يلقى برنامج "35 ملم" الضوء على تاريخ السينما، العربية والعالمية، وأهميتها ودورها في تاريخ الإنسانية ومساهمتها في تكوين وجدان الشعوب وحفظ هويته، كذلك استغلال البعض لها في تزييف بعض الحقائق.ويستضيف البرنامج في كل حلقة ضيف للتحدث حول أحد الجوانب السنيمائية بتنوعها، بين فنانين ومخرجين ومؤلفين ونقاد وغيرهم، كما يستعين فى كل حلقة بمقال من أهم نقاد السينما الكبار.