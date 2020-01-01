"35 ملم" يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد على "الغد" (فيديو)

"35 ملم" يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد على "الغد" (فيديو)
السبت 18/يوليه/2020 - 07:42 م
أمنية فوزي
يستعد الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى لتقديم برنامجه الجديد "35 ملم"، على شاشة فضائية "الغد"، ليعود عيسى من جديد إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب.
وبخلاف الموضوعات التي تناولها إبراهيم عيسى في السابق، يلقى برنامج "35 ملم" الضوء على تاريخ السينما، العربية والعالمية، وأهميتها ودورها في تاريخ الإنسانية ومساهمتها في تكوين وجدان الشعوب وحفظ هويته، كذلك استغلال البعض لها في تزييف بعض الحقائق.
ويستضيف البرنامج في كل حلقة ضيف للتحدث حول أحد الجوانب السنيمائية بتنوعها، بين فنانين ومخرجين ومؤلفين ونقاد وغيرهم، كما يستعين فى كل حلقة بمقال من أهم نقاد السينما الكبار.
ومن بين المضوعات التي سيطرحها البرنامج أهمية السينما فى ذاكرة الشعوب، وحرب فلسطين في السينما العربية، وسينما المقاومة، وأفلام المقاومة وحركات التحرر العربية، وقضايا التعايش والتعدد الديني في السينما وغيرها من القضايا.
ويذاع البرنامج ابتداءًا من يوم الخميس السادس من أغسطس في تمام العاشرة مساءا على شاشة "الغد".
وبخلاف الموضوعات التي تناولها إبراهيم عيسى في السابق، يلقى برنامج "35 ملم" الضوء على تاريخ السينما، العربية والعالمية، وأهميتها ودورها في تاريخ الإنسانية ومساهمتها في تكوين وجدان الشعوب وحفظ هويته، كذلك استغلال البعض لها في تزييف بعض الحقائق.
ويستضيف البرنامج في كل حلقة ضيف للتحدث حول أحد الجوانب السنيمائية بتنوعها، بين فنانين ومخرجين ومؤلفين ونقاد وغيرهم، كما يستعين فى كل حلقة بمقال من أهم نقاد السينما الكبار.
ومن بين المضوعات التي سيطرحها البرنامج أهمية السينما فى ذاكرة الشعوب، وحرب فلسطين في السينما العربية، وسينما المقاومة، وأفلام المقاومة وحركات التحرر العربية، وقضايا التعايش والتعدد الديني في السينما وغيرها من القضايا.
ويذاع البرنامج ابتداءًا من يوم الخميس السادس من أغسطس في تمام العاشرة مساءا على شاشة "الغد".
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