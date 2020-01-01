حسين الشحات يهاجم مشجع أهلاوي بسبب شيكابالا

السبت 18/يوليه/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

هاجم اللاعب الدولي المصري والنادي الأهلي حسين الشحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام أحد مشجعي النادى الأهلي بعد أن تنمر عن محمود عبد الرازق شيكابالا مهاجم نادي الزمالك.

 

ونشر حسين الشحات عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له بملعب مختار التتش فى النادى الأهلي ليعلق عليها أحد المشجعين مهاجما شيكابالا ليطلب منه لاعب الأهلي عدم التقليل من لاعب نادي الزمالك.

 

يذكر أن لاعبي النادى الأهلي قد عادوا للتدريبات بعد أن تم الإعلان رسميا عن استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي توقفت لأكثر من 3 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

 

وكان حسين الشحات قد انضم لصفوف النادى الأهلي قادما من صفوف نادى العين الإماراتي الموسم الماضي.


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