تفاصيل ورشة تدريبية كبرى حول انتخابات الشيوخ.. و"لاشين": دور الإعلام مهم

نظمت الهيئات الإعلامية الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ورشة عمل اليوم السبت، حول انتخابات مجلس الشيوخ، وتعقد بمقر معهد التدريب بماسبيرو.





وتتناول الورشة كل ما يتعلق بالانتخابات، ويشارك فيها 90 إعلاميًا وصحفيًا، يمثلون الصحف القومية والحزبية وقنوات التليفزيون المصرى والقنوات الخاصة.





ويشارك فيها رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.





كرم جبر: الهدف هو الحصول على جميع التسهيلات الممكنة للإعلاميين

وافتتح الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كلمته موجها الشكر إلى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لتنظيم احتفالية منتدى الإعلام لتغطية انتخابات "مجلس الشيوخ"، في مكان فخم ويليق بالحدث والمناسبة، متمنياً أن تتكرر هذه الفعاليات.





- ماسبيرو الذراع الطويلة للإعلام المصري وتعود إليه الريادة والسيادة.

- الهيئة الوطنية للانتخابات والإعلام هما طرفا المعادلة في انتخابات مجلس الشيوخ .

- هذه الورشة الخاصة لتغطية مجلس الشيوخ ستعقبها ورشة عن انتخابات مجلس النواب

- ىنهدف أن نقدم خدمة للإعلام والإعلاميين ليكونوا على اتصال مباشر بالأحداث والحقائق والمعلومات.

- الرجاء بأن يعلن من هذا المكان نتيجة الانتخابات للقضاء على السلبيات السابقة.





حسين زين: الإعلام الوطني سيغطي انتخابات الشيوخ بشفافية ..

وأكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أنه على مدار الأيام الماضية كانت هناك جهود وتلاحم بين الهيئات الإعلامية استعدادا للحدث الديمقراطي الكبير "انتخابات مجلس الشيوخ".

- مجلس الشيوخ دليل أخر على البناء الدولى الحديث فى عهد الرئيس السيسى .

- مجلس الشيوخ سيكون إضافة قوية.

- الإعلام الوطني سيقوم بدوره في التغطية بمنتهى الشفافية والمصداقية.

- سيتم تسخير كل الإمكانيات لتغطية كل المراحل الخاصة بالحدث.





الشوربجي: مجلس الشيوخ يدعم استقرار الحياة السياسية

ووجه عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بخالص التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لجهوده المتواصلة وحرصه الشديد على استعادة مصر مكانتها على كل الأصعدة.

- مجلس الشيوخ الهدف منه دعم واستقرار الحياة السياسية.

- إتاحة الفرصة أمام مختلف الأحزاب المصرية للوجود الفعلي على الساحة السياسية

- إتاحة المجال للرأي والرأي الآخر؛ للخروج بصورة مشرفة أمام دول العالم التي أصبحت تنظر إلى الاستحقاقات المصرية بشكل مختلف.

- التأكيد على أهمية الالتزام بالحيادية والشفافية التامة، والوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين.

- تمكين الصحفيين من الحصول على كل المعلومات من الدولة؛ للتأكد من صحتها لعدم نشر المعلومات المغلوطة.

- توفير التدريب اللازم للصحفيين والإعلاميين حول أُسس ومعايير تغطية الانتخابات بصورة مهنية، من خلال عقد دورات تدريبية، وتوفير البيئة اللازمة لعمل الصحفيين وتوافر كل مستلزمات العمل الصحفي والإعلامي.

- أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام لتوعية الرأي العام لاختيار مَن يمثله في مجلس الشيوخ.





لاشين: دور الإعلام مهم لتعزيز العملية الانتخابية

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه يجب أن يكون الإعلامى المكلف بتغطية الانتخابات مهنيا متجردا يلزم نفسه بالمهنية ويستقى الخبر من مصدره، موجها عدة رسائل:





- الإعلام يلعب دورا أساسيا فى العملية الانتخابية، وأنه يعد وسيلة للتثقيف والحث على المشاركة.

- التغطية الإعلامية للانتخابات تعد من ممارسات حرية الصحافة على النحو الذى قررته المادة 70 من الدستور كما تعد ضمانة من نزاهة الانتخابات.

- التأكيد على تيسير دور الإعلام و إتاحة المعلومات اللازمة

- التزام كافة الصحفيين والإعلاميين فى ممارستهم بعملهم والالتزام بأحكام القوانين الوطنية المنظمة للصحافة والاعلام وبقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ومراعاة الضوابط المهنية والالتزام بالقواعد المقررة للتغطية الانتخابية واستطلاعات الرأى.

- طالب الإعلام بمراعاة الحياد والموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها وعدم خلط الرأى بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان.

- استعمال عناوين معبرة عن المحتوى، وعدم سؤال الناخب عن أى المرشحين انتخب.

- الدستور المصرى كفل حرية الإعلام وألزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية.

- التأكيد على حق الصحفى والإعلامى على تلقى إجابة على ما يستفسر عنه.

- الهيئة اتخذت كل التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.

- تعقيم جميع لجان الاقتراع مرة قبل الاقتراع وأثناء الراحة وبعد الاقتراع، وكذلك في اليوم الثاني.

- فرض ارتداء الكمامة على جميع المشاركين في الانتخابات.

- الهيئة كلفت موظفًا مختصًّا لمراعاة المسافات بين الناخبين وتنظيمها والكشف عن هوية الناخب، وموظفة في لجان السيدات.

- وجود سيارة إسعاف وإلزام كل مرشح بممارسة دعايته على مواقع التواصل الاجتماعي.





الجلسة الثانية.. ورشة عمل معايير الضوابط المهنية لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2020





ودارت فعاليات الجلسة الحوارية لورشة عمل معايير الضوابط المهنية لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تستضيفها الهيئة الوطنية للإعلام، تضمنت عدة محاور:





- مجلس الشيوخ في ظل التحديات الراهنة.

- ضوابط التغطية الإعلامية.

- قانون وإجراءات انتخابات مجلس الشيوخ.

شارك في الجلسة الثانية، المستشار خالد عراق، عضو إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار الدكتور محمد أبوضيف، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار وليد محمود، عضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.





عراق: اتخذنا الإجراءات اللازمة لسير انتخابات "الشيوخ" فى ظل التحديات التى تواجهها مصر

وقال المستشار خالد عراق عضو الهيئة الوطنية للإنتخابات، إن الهيئة إتخذت العديد من الإجراءات فى سبيل إتمام عملية انتخابات مجلس الشيوخ فى ظل التحديات التى تواجهها مصر خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا وجاءت كالتالي:





- قاعدة بيانات الناخبين تتضمن حوالى 63 مليون ناخب يحق لهم التصويت فى هذه الإنتخابات .

- زيادة عدد اللجان الفرعية بسبب جائحة فيروس كورونا لحوالى 17 ألف لجنة فرعية .

- إلزام جميع أطراف العملية الإنتخابية بالإجراءات الوقائية ومنها إرتداء الكمامات الطبية والإتزام بمسافات التباعد الإجتماعى خارج وداخل اللجان الفرعية .

- الهيئة تيسر قدر المستطاع لجميع الناخبين أن يدلوا بأصواتهم، حيث تبنت العمل منذ تشكيلها على دعامتين، الأولى مبدأ توفير أقصى درجات التيسير، والدعامة الثانية الالتزام الصارم بالدستور والقانون لكي تخرج الانتخابات نزيهة وشفافة.

- كلمة التزوير اختفت من القاموس المصرى من سنوات.

- المحبوسين احتياطيا لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ تطبيقا لمبدأ أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته، لكن قد يعوق تصويته مسائل لوجستية".

- كل من يحمل تصريحا من الهيئة الوطنية للانتخابات مسموح له أن يدخل اللجان ، و لكن دون أن يعيق العملية الانتخابية سواء خلال التصويت أو الفرز.





أبوضيف: الهيئة فتحت ذراعيها لكافة وسائل الإعلام لمتابعة انتخابات "الشيوخ"

وأوضح المستشار محمد ابوضيف عضو الهيئة الوطنية للانتخابات أن استحقاقات مجلس الشيوخ ،تأتى فى ظل معاصرة تحديات عظيمة يمر بها الوطن وهو الحفاظ على الدولة المصرية التى تحارب الإرهاب وتنفذ خطة تنمية اقتصادية.





- إرادة الدولة المصرية تقول إننا ماضون فى جميع الأصعدة ومن ضمنها تنفيذ إستحقاق إنتخابى بإنشاء مجلس الشيوخ.

- نجاح الهيئة فى تنظيم الإنتخابات يكون بدعم من الصحفيين.

- التغطية الإعلامية الموضوعية تظهر وجه مصر الحضاري.

- تم وضع ضوابط للتغطية الإعلامية حتى تتم التغطية بالصورة المهنية المتحضرة

- الضوابط ليست أمر تحكمي ولكن لنجاح العملية الانتخابية.

- سيتم التنسيق مع الهيئات الإعلامية فى غضون الساعات القادمة بشأن تنظيم المؤتمرات الصحفية .





وتحدث المستشار وليد محمود، عن الإجراءات والقوانين المنظمة لتشكيل وتقسيم مجلس الشيوخ والعملية الانتخابية، وعن تعينات رئيس الجمهورية وتخصيص مقاعد للمرأة، وتقسيم مصر إلى 27 دائرة تخصص للإنتخاب بالنظام الفردى و4 دوائر تخصص لإنتخاب بنظام القوائم.