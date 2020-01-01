التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

السبت 18/يوليه/2020 - 07:40 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
حررت الفنانة شيما عادل الأسبوع الماضي محضرًا حمل رقم رقم 5721 سنة 2020 إداري العجوزة، تتهم فيه زوجها محمد عبد الله لاعب الأهلي والزمالك السابق ومدرب الإنتاج الحربي الحالي بالاعتداء عليها بالضرب، وإحداث ما بها من كدمات والسب والقذف بألفاظ خارجة وإنكاره لزواجه منها، وسرقة بعض متعلقاتها الشخصية وأوراق شخصية بينها جوزا السفر وقسيمة الزواج.
- بداية الواقعة
بدأت الواقعة قبل عام وأسبوعين تحديدًا، وذلك بعد زواج محمد عبد الله من الفنانة شيما عادل لتكون زوجته الثانية، وبعد مرور فترة على زواجهما اكتشفت الفنانة تعدد علاقات اللاعب النسائية وبدأ توتر العلاقة بينهما بشكل كبير، وطلبت الطلاق منه أكثر من مرة لكنه رفض.

- خناقة وتعدي بالضرب وسرقة:
حدثت خناقة كبيرة بين محمد عبد الله وزوجته شيما عادل السبت الماضي وقبل سفره لشرم الشيخ مع فريق الإنتاج الحربي، وقام بالتعدي عليها بالضرب والسب بألفاظ خارجة واستولي على بعض متعلقاتها الشخصية منها قسيمة الزواج وجواز السفر، وأنكر زواجه منها اطلاقا.

- شيما عادل تحرر محضرًا ضد نجم الأهلي السابق:
بعد يومين من واقعة التعدي عليها بالضرب وبعدما استطاعت الحركة نتيجة آثار الضرب التي تعرضت لها قامت بالتوجه لقسم شرطة العجوزة وحررت محضر إثبات حالة ضد لاعب الأهلي السابق وتم إحالته للنيابة لتولي التحقيقات في الواقعة، كما قامت باستخراج نسخة من قسيمة الزواج لإثبات زواجه منه.

و تواصل أجهزة الأمن بالجيزة حاليًا تحقيقاتها في واقعة اتهام شيما عادل، لزوجها محمد عبد الله بالضرب والسرقة وإنكاره الزواج منها.

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق
التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق
التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق
التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

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