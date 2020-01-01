رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك





كشف رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي موقفه من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي.





وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونفى رمضان صبحي كل الأنباء المنتشرة بعد أن تواصل معه أحد المسئولين في النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية.





وأكد رمضان صبحي إلى مجلس إدارة النادي الأهلي أنه لن يلعب في مصر لصالح أي نادي غير المارد الأحمر في الموسم المقبل.





ويجهز النادي الأهلي عرض بقيمة 5 مليون إسترليني لتقديمه إلى نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي خلال الأيام القليلة المقبلة لشراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي في نهاية الموسم الحالي.



