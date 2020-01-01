وزيرة الصناعة تكشف مزايا قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

السبت 18/يوليه/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم صدوره كان يعمل عليه منذ عامين، ومر بمراحل عديدة، وحرصنا أن تكون محاوره مغطية لكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا القانون سيعمل على دمج القطاع الرسمي بالقطاع من غير الرسمي.

ولفتت إلى أن العامل في القطاع غير الرسمي كان يخشى من دفع الضرائب التي هي حق للدولة، موضحة أنه تم وضع نظام للضريبة المقطوعة.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم منح مهلة للعاملين بالقطاع غير الرسمي لتوفيق الأوضاع وهذه المهلة تتفاوت على حسب نوع النشاط.

وأضافت أنه تم عمل تيسيرات للحصول على التمويل مقابل الحصول على ضمانات معينة تطمئن الجهات الممولة، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 6 مجمعات صناعية بالمحافظات وتم إقرار تسهيلات من أجل الحصول.

وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون جاهزة في غضون 3 اشهر، مؤكدة  أنه يتم مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تسويق منتجاتهم داخليًا وخارجيًا.

ونوهت إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاص بالمصريين، مشددة على أنه لن يتم ترك من يتخلف عن المنظومة وسيتم فرض عقوبات وغرامات عليه لأن العمل لا يمكن أن يسير على أهواء أحد.

وأشارت إلى أن كل ما يتم اتخاذه في مصر في الفترة الأخيرة من توفير وحدات سكنية وتحويل السيارات للعمل بالغاز، من شأنه أن يرفع نمط المواطن المصري وكذلك رفع مستوى معيشته.

وأردفت أن مهلة الاندماج في الاقتصاد الرسمي من 3 أو 5 سنوات في بعض الأنشطة.

واستطردت أنه تم تخفيض أسعار الغاز في شهر مارس الماضي، كما تم تثبيت أسعار الكهرباء، من أجل تشجيع المستثمرين.

ووصلت وزيرة التجارة حديثها قائلة: إنه يوجد إحصاء بالأنشطة الاقتصادية غير التابعة للاقتصاد الرسمي ولكنها غير دقيقة بنسبة 100%، مردفة سيتم عمل منظومة متكاملة لإحصاء البيانات الكاملة حول الأنشطة الاقتصادية للقطاع غير الرسمي.

أخبار تهمك

قرار جديد من الخطيب بشأن نجم الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

توضيح مهم من التعليم بشأن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حركة تنقلات وترقيات الشرطة بجميع المحافظات

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

منذ حوالي 11 ساعة

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

منذ نصف ساعة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ يوم

البابا تواضروس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقف صالح جمعة من الرحيل

منذ ساعة

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

منذ حوالي 10 ساعة

هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر

منذ ساعتين

الأهلي يقدم عرضًا خرافيًا لحسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و نصف

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

منذ ثلث ساعة

عاجل - الاتحاد الدولي يصدر قراره في قضية الأهلي ضد النجم الساحلي وكوليبالي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:31 م

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقف صالح جمعة من الرحيل

06:59 م

توضيح مهم من التعليم بشأن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة

06:19 م

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

07:40 م

البابا تواضروس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

05:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة