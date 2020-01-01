فنانة عربية تعبر عن استياءها من إزلة أسم فلسطين من خرائط جوجل

السبت 18/يوليه/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
عبرت الفنانة السورية كندا علوش عن حزنها الشديد، بعد إزلة أسم فلسطين من خرائط جوجل، وذلك عبر تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التغيريدات القصيرة "تويتر".

وغردت كندا قائلة: "اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل"، ونشرت عبر خاصية الستوري على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لدولة فلسطين ومكتوب بها "كانت تسمى فلسطين.. وصارت تسمى فلسطين"، على هذة الأرض وطن يسمى فلسطين".


ويشار إلى أنه تم إختفاء أسم فلسطين من خرائط محرك البحث الشهير جوجل، حيث يُظهر البحث عن فلسطين على خرائط أبل وخرائط جوجل مخططًا لقطاع غزة والضفة الغربية، لكن لا توجد علامات لفلسطين.

وأوضحت شركة "جوجل" عدم وجود فلسطين على خرائطها بالسعي إلى عرض المناطق المتنازع عليها بموضوعية باستخدام خط حدودي رمادي منقط".


وتعتبر هذة ليست المرة الأولى ففى عام 2016 قامت شركة جوجل بحذف فلسطين من خرائطها، ووضع اسم إسرائيل على الخريطة بشكل كامل، مما أثار حفيظة الفلسطينيين ومن يهتمون بالقضية الفلسطينية.


ومن ناحية أخرى تشارك كندا علوش في حكاية ضي القمر من مسلسل "إلا أنا" مع إخراج مريم أحمدي، وشاركت سابقا في مسلسل "واكلينها والعه" كضيف شرف حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي من خلال ثلاث عائلات يعيشن في عمارة واحدة، إحدى العائلات تتكون من زوج وزوجته تحدث بينهما خلافات دائما فيستعينا بإنسان آلي يساعدهما في أعمال المنزل.

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