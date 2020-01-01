محمد صلاح يتبرع بكبائن تعقيم لمحافظة الغربية (صور)

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تبرع نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي الكابتن محمد صلاح بعدد من كبائن التعقيم التي صنعت خصيصا بمواصفات خاصة لصالح محافظة الغربية ومركز شباب محمد صلاح ومستشفى نجريج ببسيون.



وقد استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، أسرة النجم بحضور والده الحاج صلاح غالي رجل الأعمال وشقيقه نصر صلاح والمهندس محمد عبد العليم.



وقال محافظ الغربية إن النجم محمد صلاح أصبح رمزا وقدوة حسنة للشباب، وقدم رحمى الشكر للنجم محمد صلاح على ما يقدمه من مشاريع خيرية لاهالي محافظة الغربية.



أوضح الحاج صلاح غالى والد النجم محمد صلاح أنه لن يتأخر أبدًا فى مساعدة الدولة المصرية في مواجهة أزمة كورونا، وكشف أنه تبرع بعدد من كبائن التعقيم لمركز بسيون ونجح فى توفير أجهزة الأكسجين لأبناء قرية نجريج.



وقال المهندس محمد قورة، أنه صمم كبائن على احدث طراز خصيصا للنجم محمد صلاح لمساعدة الدولة لمحاربة فيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف المحمولة.