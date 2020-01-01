استغل مساكن الجامعة.. اعترافات مثيرة لديلر بولاق الدكرور

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في مخدر الحشيش بمنطقة بولاق الدكرور، حيث اعترف بحيازته للمخدرات والاتجار بها، حيث ضبط بحوزته على ٢٠٠ فرش حشيش، وكان يروج على عملائه بالمنطقة ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول.





وأفاد العاطل في اعترافاته، أنه استغل سكنه بأحد الشقق المؤجرة بمساكن الجامعة لتخزين المخدرات ومزاولة نشاطه الإجرامي، مشيرا أنها تجارة مربحة، ولجأ لها لمروره بضائقة مالية.





وأمرت النيابة بحبس المتهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي.





وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة مفادها، قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الاتجار في المواد المخدرة، متخذًا إحدى الشقق السكنية المؤجرة بمساكن الجامعة بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالشقة المشار إليها، وبحوزته عدد ٢٠٠ فرش من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاط الإجرامى.









بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.





وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.





بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.





توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.





عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



