للمرة الأولى.. "أبلكيشن" لشراء أُضحية العيد إلكترونيا (تعرف عليه)

لجأ الكثيرين خلال فترة أزمة كورونا الحالية ومع اقتراب عيد الأضحى إلى الاستفادة بشكل كبير من التطبيقات الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا بهدف سهولة وسرعة شراء الأضحية بأقل وقت ومجهود بدلًا من النزول إلى الأسواق والمدابح والمقاصب والباعة المتجولين كما في السابق.





وترصد بوابة "الفجر" التفاصيل في السطور التالية:





جروبات فيس بوك وجروبات تليجرام لشراء الأضاحي:





أصبح أهم طرق شراء الأضحية خلال الفترة الحالية من أزمة كورونا عن طريق جروبات "الفيس بوك " المتنوعة والمُختلفة ويعتبرها الكثيرون أنها من أفضل الطرق بالإضافة إلى جروبات التليجرام حيث أنشأ عدد كبير من الشباب هذه الجروبات بهدف تسويق البائعين ومن يربي مواشيهم عن طريقها ويستطيع أي شخص أن يجد ما يحتاجه ويتم ذلك بشكل سري تام من خلال التنسيق بينهم.





وتؤدي هذه الجروبات وظيفتها في بيع الأضاحي بشكل مثالي حيث توفر على الجروب كافة المعلومات عن الأضحية وطريقة إختيارها وشرائها بالإضافة إلى المعلومات الدينية الخاصة بطريقة التضحية بشكل صحيح من غير إرتكاب أي خطأ كما تقدم هذه الجروبات كافة المعلومات المتعلقة بالماشية وإختيارها بشكل سليم والطريقة الصحيحة والسليمة لعملية الذبح نفسها.





وتعتبر أعداد المشتركين في هذه الجروبات كبيرة جدًا حيث يُقبل الكثيرون على مثل هذه الجروبات ويتم توصيل الأضحية حتى باب المشتري فتتميز هذه الطريقة بالسهولة والسرعة وتوفير كثير من الوقت والجهد.





الأبلكيشن في الدول العربية لشراء الأضحية:





اتبع عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات والكويت طريقة التطبيق الإلكتروني أو الأبلكيشن لشراء الأضحية خاصة في السنوات الأخيرة وعن طريق إستخدام هذا الأبليكشن أو التطبيق يتم توصيل الأضحية إلى باب بيت المشتري وتعتبر أشهر أنواع الأبليكشن " المستخدمة " في هذه الدول تحديدًا تطبيق " ذبيحتي"، تطبيق " خروف.كوم" وتطبيق " ماشية" وتطبيق " المواشي" وبالتالي تحولت هذه التطبيقات الإلكترونية إلى مجزرًا ذكيًا ليس فقط في أوقات عيد الأضحى وإنما في كل الأوقات.





جروب "سوق المواشي بعرب مطير أسيوط"



