عمره 11 يومًا.. خروج أصغر متعافي من كورونا بعزل بلطيم

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قال الدكتور محمد حافظ، نائب مدير مستشفي العزل ببلطيم، أنه تم اليوم خروج الطفل ياسين، 11 يوما، بعد اكتمال علاجه بوحده حضانات حديثي الولاده والمبتسرين بالمستشفي فقد تمت ولادته يوم 7 يوليو الجاري ولادة قيصرية لأم مصابة بالفيروس وتخضع للعلاج بالمستشفي، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية الخاصة بعلاج فيروس كورونا.



وأكد نائب مدير مستشفي العزل، أنه تم استقبال الطفل ياسين ودخوله وحده الحضانات علي اكسجين وعلاج ضوئي وبعد أخذ المسحات اللازمه للطفل، وتم خروج الطفل بعدما جاءت نتيجته سلبية مرتين.



وأضاف الدكتور محمد حافظ، أن والدته أيضا قد تعافت من الفيروس وقد خرجت برفقة رضيعها، ويعد الطفل ياسين هو اصغر متعافي سجلته المستشفى.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.









