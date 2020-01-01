حياته مأساوية.. "التدخل السريع" ينقذ طفلا من الشارع ببنى سويف

أنقذ فريق التدخل السريع ببني سويف طفل بلا مأوى بمنطقه شرق النيل بجوار مبنى المحافظة القديم، بناء على البلاغ الوارد من أهالى المنطقة بتواجد طفل بلا مأوى يفترش الرصيف ليلا ونهارا.





وتوجه الفريق لمكان تواجد الطفل وأجرى دراسة حالة له وتبين أنه يدعي "ش. س. م" ويبلغ من العمر ١٤ عاما ولا يوجد معه أى أوراق ثبوتية وهو من مواليد محافظة الفيوم والدته متوفاة ووالده مسجون وترك المنزل لعدم وجود من يقوم برعايته.





وقام الفريق بإتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية مع الطفل ضد فيروس كورونا.





وقام الفريق بعقد جلسة فردية مع الطفل وتعريفه بمخاطر وجوده بالشارع، كما نجح الفريق بإقناع الطفل استقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقا للمصلحه الفضلي للطفل؛ ليتلقي كافه أوجه الرعايه الاجتماعيه والصحيه والنفسية والتعليمية.





وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى من هنا





جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية





ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة من هنا







