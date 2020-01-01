سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

السبت 18/يوليه/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة سيرين عبد النور على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت سيرين عبد النور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، اعتمدت فيها على مكياج جريء، أبرز جمال ملامحها، وعلقت على الصورة قائلة "الهدوء نعيم والصمت حياة وما بين الاثنين تفاصيل لا أحد يدركها".


وكانت آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا"، بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة المصرية بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

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