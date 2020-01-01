عدلي سعداوي: ننتظر قرار مجلس الأمن لحل أزمة مفاوضات سد النهضة

السبت 18/يوليه/2020 - 06:20 م
الدكتور عدلي سعداوي
الدكتور عدلي سعداوي
قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل، بجامعة الفيوم، أن الحل لقضية سد النهضة حاليا، بعد سلسلة المفاوضات التي لم تسفر عن شئ، هي العودة لمجلس الأمن، والانتظار لقراره، لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف عميد المعهد، في تصريحات صحفية، اليوم، أن كل الوساطات الدولية التي تدخلت لم تسفر عن حل للقضية حتى اليوم، مشددا على أن مصر طلبت من أثيوبيا رد رسمي على التصريحات الصحفية الأخيرة، بشأن البدء في ملء خزان سد النهضة، وأنه إذا جاء الرد الرسمي من أثيوبيا بأنهم بدأوا ملء السد فعليا، فيجب أن تتوقف المفاوضات نهائيا، واللقاء إلى حلول أخرى كثيرة ليست بالضرورة عسكرية فقط.

وأوضح سعداوي، أن الحكومة الإثيوبية، تماطل في المفاوضات بشكل يخالف كل الأعراف والقواعد والقوانين الدولية، وأن قرار مجلس الأمن الدولي، سيكون هو الفيصل في قضية سد النهضة.

وشدد على أن هذا السد لن يكتسب بأي حال من الأحوال أي شرعية، إلا إذا وافقت مصر عليه، ومصر لن توافق إلا إذا حصلت على أوراق من أثيوبيا والسودان،  تضمن حق مصر من حصتها في المياه، لأنها ترتبط بحياة المصريين.

أخبار تهمك

عاجل.. حركة تنقلات وترقيات الشرطة بجميع المحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

شركة تسويق تمنح الأهلي عرض خرافي لرحيل نجمه والإدارة تتحفظ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الاتحاد الدولي يصدر قراره في قضية الأهلي ضد النجم الساحلي وكوليبالي

منذ 41 دقيقة

بعد قرار رحيله.. الأهلي يعود من جديد لمحاولة شراء نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر

منذ 35 دقيقة

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جديد من الخطيب بشأن نجم الأهلي

منذ ساعة

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

منذ حوالي 10 ساعات

البابا تواضروس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ يوم

التطورات الجديدة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تعرف على مصير مهنة السايس بعد التصديق على قانون انتظار المركبات

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 4 ساعات

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:32 م

البابا تواضروس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

02:06 م

عاجل - الاتحاد الدولي يصدر قراره في قضية الأهلي ضد النجم الساحلي وكوليبالي

05:54 م

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

04:30 م

هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة