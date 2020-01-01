البنك الدولى: على مجموعة دول العشرين تمديد ساد ديون الدول الأكثر فقرا

حث رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى يوم السبت على تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية بالنسبة للدول الأشد فقرا حتى نهاية 2021 وقال إنه ينبغي لأعضاء المجموعة البدء في محادثات بشأن تخفيض ديون بعض الدول.

وأبلغ مالباس اجتماعا افتراضيا لمسؤولي المالية بمجموعة العشرين أن بعض الدائنين الكبار لا يشاركون في مبادرة تجميد الديون بشكل كامل مضيفا أنه ينبغي للدائنين من القطاع الخاص وقف جمع المدفوعات من الدول الأشد فقرا.

وأضاف قائلا ”أدعو مجموعة العشرين إلى فتح الباب أمام مشاورات بشأن تراكم الديون ذاتها والوسائل الفعالة لخفض صافي القيمة الحالية سواء للديون الثنائية والديون التجارية على الدول الأشد فقرا“.