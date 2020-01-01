العراقي علي الغالبي ينتهي من تصوير "عايشك بالحب"

السبت 18/يوليه/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
الفجر
انتهى الفنان العراقي علي الغالبي، من تصوير أحدث كليباته المصورة "عايشك بالحب"، لطرحه على منصات الموسيقى العالمية ومنها أنغامي وميوزيكلي بالتزامن مع عرضه عبر قناة آرابيكا الموسيقية على اليوتيوب.

"عايشك بالحب" من كلمات محمد الخالدي، والحان زيدان، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بقيادة المخرج المصري محمد فضل، وتم تصويرها فى لبنان الأسبوع الماضي، وهو من إنتاج قناة آرابيكا الموسيقية.

وتدور فكرة الكليب في إطار رومانسي اجتماعي عن قصة رومانسية حقيقة تجمع حبيبين يتحديان كل الظروف في سبيل حبهما.


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