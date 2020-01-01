ابن الجيزة.. اللواء محمود عبد الرازق مساعدا لوزير الداخلية للمرور

السبت 18/يوليه/2020 - 06:17 م
محمود توفيق
محمود توفيق
إيمان عبد العاطي
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بتصعيد اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، خلفا للواء علاء متولي، ذلك ضمن حركة التنقلات العام لمساعدي الوزير للعام الحالي 2020.

وشملت الحركة أيضا ترقية اللواء محمد عامر نائب مدير مرور الجيزة ليشغل منصب مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وكان يشغل عامر منصب مدير إدارة مرور الشرقية قبل نقله عام 2018 كأحد نواب مدير مرور الجيزة، وتم تجديد الثقة فيه العام الماضي لتميزه وسط زملائه.

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات حركة تنقلات الداخلية لعام 2020، على النحو التالي:

لواء خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ. 
لواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن. 
لواء هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى.
لواء د محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين.
لواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء.
لواء محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
لواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة.
لواء د مصطفى العدوى مساعد الوزير لقطاع الوثائق.
لواء حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.
لواء محمد عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.
لواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم.
لواء فخر العربى مدير أمن القليوبية.
لواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية.
لواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية.
لواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية.
لواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد.
لواء هانى مدحت مدير أمن الغربية.
لواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء.
لواء محمود أبوعمره مدير أمن البحر الأحمر.
لواء طارق الزواوى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.
لواء عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
لواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
لواء ناصر محى الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.
لواء د سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.
لواء يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
لواء د هشام قدرى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.
لواء محمد الصروى مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى.
لواء د ناجح زكى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

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